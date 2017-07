Mientras se prepara para la boda de Messi, Eva Anderson se quiebra en llanto al hablar de sus hijos

Evangelina Anderson es otra de las diosas que asistirá mañana al casamiento de Lionel Messi Antonela Roccuzzo . La mujer de Martín Demichelis pasa unos días en Argentina con su familia, y en la previa de la gran boda pasó por "Cortá por Lazano" para hablar de su vida en Marbella junto a su esposo y sus tres hijos.

Eva, que en febrero dio a luz a Emma, llevó a su hija Lola, de 4 años, a la entrevista y terminó quebrándose al hablar de la maternidad y cómo la llegada de sus hijos le cambió la vida: "Mis hijos vinieron a enseñarme", aseguró, antes de emocionarse.

Eva Anderson "Mis hijos son lo mejor que me pasó en la vida"



"Bastián tiene muchas buenas características, pero uno de los valores que destaco es su empatía con la gente", contó, orgullosa, una anécdota sobre su hijo mayor sobre la primera vez que estuvieron en Halloween en Inglaterra.

"Golpéabamos la puerta de una casa, para que él conozca esa celebración y venían con una palangana llena de caramelos y él agarraba uno. Fuimos a otra cosa y, agarraba uno. Entonces las inglesas que atendían le decían 'no, no, agarrá más'. Y él decía 'no, gracias'. Cuando salimos le dije que agarrara más caramelitos porque no pasaba nada y me dijo 'no, mamá porque si agarró más los demás chicos se van a quedar sin nada'. Era muy chico, tenía 5 años", recordó, ya entre lágrimas.

"Debe ser que estoy sensible porque parí hace poco", reconoció, mientras se secaba los ojos con un pañuelo. "Yo hablo de mis hijos y ellos son lo mejor que me pasó en la vida", finalizó Evangelina Anderson.