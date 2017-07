" A mí no me gustaría hacer nada con él, ni teatro, ni nada", aseguró Gloria Carrá sobre Luciano Cáceres

"Collage de maldad e ignorancia. Estas son algunas de las mujeres que cuando posteo alguna foto, se ensañan en hablar de anorexia, vejez y fealdad", expresó la actriz en Instagram, subiendo a la red imágenes faciales de quienes la maltrataron verbalmente.

En este marco, ayer, Carrá fue entrevistada por Catalina Dlugi para su ciclo radial "Agarrate Catalina" y la actriz volvió a hablar del tema, además de referirse a su ex pareja, Luciano Cáceres.

"Nunca pensé que iba a ser tan masivo. Lo hice porque dije: 'acá algo está mal'. Me decían con asco 'anoréxica' y 'qué vieja que estás', 'eso no lo podés hacer', y me dio por hacer eso",explicó.

Y continuó: "Me mandan mensajes de muchos lugares para ir a hablar. Yo nunca voy si no es para hablar de la música y demás, pero esta vez dije que sí porque hay muchas mujeres que me escriben, que me cuentan sus historias, las leo y es un problema grande que tenemos. Y no me paro en el problema sino en cómo solucionarlo. Podemos ser más respetuosas con la otra, tenemos mucho poder, somos creadoras de vida, si nos amamos podemos ser mucho más".

Tras estas palabras, Catalina le preguntó a su entrevistada cuál creía ella que eran los motivos de las críticas que había recibido: "Lo que me llama la atención es que no estamos felices. Subo una foto bailando o cantando y me dicen: 'estas grande para eso'. Yo me siento plena y me encanta bailar, ponerme un bikini en la playa, no le hago mal a nadie. No estoy a favor de una o la otra apoyo a todas. El cuerpo es solo un envase, no hay que perder de vista eso. No estemos permanentemente criticando al otro porque uno ya tiene su propio infierno".

Finalmente, Catalina Dlugi le contó a la intérprete que durante una entrevista Luciano Cáceres, aseguró que le gustaría volver a hacer teatro con ella. "A mí no me gustaría hacer nada con él, ni teatro, ni nada", fue la dura respuesta de Gloria Carrá.