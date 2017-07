"Mi mamá dice que la gente que está aburrida va al gimnasio", reflexionó Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia estuvo en el programa de Susana Giménez como invitada al sketch de "La empleada pública2 de la diva junto a Antonio Gasalla . Con un vestido rojo muy ajustado, mostró su esbelta figura.

"Estoy más flaca porque no estoy tomando alcohol. Mi novio (Lhoan) no toma y eso me ayuda a dejar el chupi. Me gusta salir, divertirme y disfrutar de la vida. Me gustaba mucho tomar antes, no era alcohólica pero disfruto del alcohol", contó la ex participante del Bailando, ante los halagos de Susana y Gasalla por su figura.

Charlotte contó que es "vaga" y por eso no va al gimnasio. En su lugar, prefiere someterse a cirugías estéticas para mantener su figura. "Mi mamá dice que la gente que está aburrida y al pedo va al gimnasio. Yo vivo en Puerto Madero y veo tanta gente corriendo a la noche y digo '¿qué les pasa en la cabeza?' No entiendo, prefiero hacer otras cosas".

Gasalla lo adoro y admiro como persona la verdad antes de entrar al programa se tomó un tiempo en darme ánimos y unos consejos que me llegaron al corazón gracias de corazón ❤️



En ese sentido, contó que recientemente se realizó una liposucción. "La nariz también me la hice, como un mes atrás. Me hice varias cositas pero hay chicas que tienen mejor cuerpo y van al gimnasio".

También contó que su relación con Lhoan se encuentra en un gran momento, después de tantas peleas, idas y vueltas en el verano, cuando compartieron temporada teatral en Villa Carlos Paz : "Estamos juntos y convivimos. Al principio me preguntaban si estaba todo arreglado y cuánto me pagaban. No, no está nada arreglado. Hace un año estamos en pareja".