Mercedes Ninci se cruzó con Mariana Fabbiani que se cansó y la sacó de su programa

Mercedes Ninci se quedó afuera del programa de Mariana Fabbiani. Al parecer la salida fue como consecuencia de un cruce picante que tuvieron al aire hace una semana.

El momento tenso sucedió mientras en "El diario de Mariana" le realizaban una entrevista al hermano del "Brujo Manuel", quien habría ayudado a la selección argentina a clasificar para el Mundial 2018.

El hombre estaba dando una cálida entrevista desde su casa en La Plata, cuando los comentarios de Ninci molestaron a la conductora.

"¿Cuánto cobra?", indagó Ninci. Fabbiani, que se notaba conmovida por la historia del hombre que ayuda a personas que están sufriendo sin pedir dinero a cambio, salió a defenderlo.

mercedes ninci



"Por favor, Merce, está contando. No me habrás escuchado pero yo conté al principio que la gente dona lo que puede para que Manuel la atienda. Hay otras personas que cobran fortunas aprovechándose del dolor" afirmó. Y agregó: "¿Le está haciendo mal a alguien?". Ninci le respondió: "No, me llama la atención que no cobre".

Según contó Fernanda Iglesias, el intercambio precipitó una decisión de producción de sacarla del programa, por lo que desde ese momento, no estuvo más al aire.

El segundo momento picante fue cuando Ninci interrumpió al entrevistado cuando estaba contando que una vez fueron a pedir ayuda unas monjas, y la panelista acotó: "¿No será la Hermana Inés, del caso de los bolsos de López?

A Mariana Fabbiani le cambió el tono de voz y la cortó en seco. "Ay, Mercedes, tus comentarios no los entiendo. A veces defendés a Rafecas y otras veces atacás a Manuel, que nada tiene que ver", le dijo.