¿Mejor no hablar de ciertas cosas?

"Acá seguimos grabando después del sacudón como todos los días. Haciendo valer nuestro oficio y el de todos los que hacemos Fanny", contestó Luciano Cáceres, protagonista de la tira de Underground. El mensaje, enviado a Escenario por whatsapp, fue escueto pero tiene el valor de ser el único actor de "Fanny la fan" consultado por este diario para dar su opinión y que se animó a expresar algo al respecto. Ni Verónica Llinás, ni Laura Novoa, por citar sólo dos ejemplos, mostraron predisposición para opinar, como tampoco se logró que Pablo Culell, de Underground, diga lo suyo pese a varios intentos por ubicarlo.

Incluso otros actores, a los que la caída de la ficción nacional les afecta, también eligieron no hablar. Son los casos de Juan Minujin, que aclaró que estaba filmando fuera de la Argentina; Fabián Vena, que clavó el visto en el mensaje grabado y no contestó, y Muriel Santa Ana que escribió: "No es mi estilo dar una opinión que quede suelta, sin contexto", cuando el contexto televisivo, tecnológico y social está más que claro en la nota central de este informe.

Telefe confirmó que no emitiría ningún comunicado oficial al respecto, al menos hasta el cierre de esta publicación, pero aseguró que "Fanny la fan" se sigue grabando, aunque serán sólo 70 capítulos en vez de los 100 que se hubiesen hecho si la tira sumaba más rating, y se verán sólo en la web. "Además, todos los que trabajan en esta telecomedia, desde actores hasta técnicos y autores, cobrarán hasta el último peso como fue estipulado originalmente", dijo una fuente del canal de las pelotas.

En medio del cimbronazo que sigue sacudiendo a la TV por la salida del aire de la tira de Telefe, Alejandra Darín vinculó el bajo rating a la falta de apoyo del canal por los cambios de horario: "Se rompen pactos tácitos todo el tiempo con el televidente, a los que no se les puede cambiar un horario a las dos semanas. El mayor socio de los canales es la gente".