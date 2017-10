"Me puse peluca, lentes de chicata y fui al barrio Chino", se deschavó Susana

Sofía Gala visitó a Susana Giménez para hablar de su papel consagratorio en la película Alanis, por el cual ganó nada menos que el premio Concha de Plata como Mejor Actriz en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Cuando la diva se lamentó porque no le enviaron la película para verla, la hija de Moria Casán le dijo: "Andá al cine a verla. Yo sé que te debe costar un montón, a mi mamá también".

Y luego de bromear con que iba a verla con una peluca, Susana se despachó con una divertida anécdota: "El otro día me disfracé y me fui al Barrio Chino".

"Me puse una peluca marrón, anteojos como de chicata y hasta la voz tenía que cambiar. Me hacía la inglesa, porque por la voz me reconocen. Me gustó porque disfruté de una cosa que no conocía", contó divertida.

Sofía también reveló que a su famosa madre también le cuesta salir a la calle: "A mi mamá le gusta ir a Once, ¡divina! La última la tuvieron que sacar los bomberos porque se llenó un negocio de gente. ¡Imaginate en Once a las tres de la tarde! Pero ella ama comprarse cosas en Once".