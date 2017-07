"Me gustaría hacer una película con Adrián Suar"

El cineasta argentino Ariel Winograd viene trabajando desde hace una década por su singular forma de encarar la comedia como tema en el que la familia tiene protagonismo absoluto, como ocurre en la recién estrenada "Mamá se fue de viaje", que tiene como figuras centrales a Diego Peretti y Carla Peterson, una historia que gira alrededor de padres e hijos.

"Cara de queso (mi primer ghetto)", fue sobre la adolescencia; "Mi primera boda", acerca de un casamiento, la excepción a la regla, "Vino para robar"; después "Sin hijos", acerca de un padre separado y con una hija que intenta rehacer su vida, "Permitidos" acerca de una pareja veinteañera y finalmente esta película acerca de los cuarenta y poco más.

El guión, de Mariano Vera, y tiene como eje a una madre cuarentona de cuatro hijos que, dedicada a la crianza de estos y las tareas domésticas, pone en aprietos a su marido conservador y en buena medida machista, al dejarle como encargo a los niños durante el tiempo que ella piensa necesario abrir un paréntesis a su agobiante rutina.

En diálogo con Télam, Winograd habló de su deseo de dirigir alguna vez a Adrián Suar y de lo que significa para él ser un hacedor de comedias.

—¿Qué tanto tiene que ver esta historia con vos mismo?

—El 23 de agosto cumplo 40. Después de filmar "Sin hijos", donde ya tuvimos la grata experiencia de trabajar con Diego, producida íntegramente por Patagonik, y de "Permitidos", surge una posibilidad de dirigir un guión ajeno pero con el que me sentí completamente identificado, que es algo fundamental para que me enganche con una propuesta. Estoy en el momento en qoder aportar a la historia muchas cosas desde mi lugar como realizador.

—¿Qué tanto de drama puede esconderse detrás de una comedia?

—Cada uno se ríe de diferentes cosas, pero hay algo que está ligado a la sustancia de la historia que tiene que tener un contexto emocional en los personajes, para que no sea una comedia chata que no puede explicarse. Siento que a la hora de construir este personaje de Diego, a diferencia del de "Sin hijos", donde el protagonista estaba divorciado y quería volver atrás en el tiempo para sentirse más joven, este es uno más chapado a la antigua, y muchas veces me ponía a pensar lo contrario de lo que yo haría, algo que lo hace muy divertido.

—Peretti es como uno de esos grandes comediantes del cine estadounidense...

—Peretti es Peretti. Para mí tiene una versatilidad muy grande, con la que puede trabajar la emoción y la comedia, en el mismo momento, en un mismo personaje, y puede entender la comedia como un instrumento al servicio de la película. Para poder lograr eso tiene que tener un bagaje adentro muy importante. La construcción de este personaje fue muy larga y confiaba en su capacidad de mejorarlo permanentemente. Tiene un uso de su cuerpo y sus facciones, que en un plano corto ya te está contando algo.

—¿Y Carla Peterson?

—Lo de Carla estuvo muy ligado al personaje. Poco antes del rodaje ella estaba viviendo en los Estados Unidos. Nuestros primeros encuentros fueron por Skype, nos conocíamos muy poco socialmente de antes, y cuando comenzamos con el intercambio me di cuenta que era perfecta para el personaje de ese guión. Acordamos un tiempo de rodaje muy limitado, nada más que diez días. Tenía muy en claro el talento de Carla para la comedia, pero como habíamos hablado mucho del personaje y todo lo que significaba, que cuanto más agotado, baqueteado y distante de la familia esté iba a salir mejor, el resultado fue impresionante.

— ¿Cómo ves la comedia en el cine argentino de hoy?

—Ahora que hay tanto stand up aquí, creo que se está formando una nueva tradición de comedia. Espero que pronto puedan empezar a tener sus ramificaciones, actores que se puedan sumar al cine. En cuanto al cine de comedia aquí me siento un privilegiado, poder haber hecho en los últimos tres años tres películas. Hacer cine no es sencillo y no siento que haya una ola de comedias. Las comedias están más ligadas a actores que a directores.

— ¿En materia de otros comediantes, hay alguno en qué pensás?

— Ya hice seis comedias y ninguna con Adrián Suar. Me gustaría hacer una con Adrián, es un gran comediante.