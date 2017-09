"Me gusta cantar de todo, soy feliz sin tener que ponerme en un casillero"

Como si fuera un fogón con amigos para celebrar el Día de la Primavera, Sandra Mihanovich se sube al escenario del teatro La Comedia a cantar sus clásicos esta noche, a las 21.30, en la emblemática sala de Mitre y Ricardone, a la que llega por primera vez en sus 40 años de carrera. En charla con Escenario, Mihanovich hablará de la emoción de compartir el show con cantantes locales, por Sandra Corizzo y Natalia Pellegrinet; de cómo se resignifican sus clásicos con el paso del tiempo; de los por qué de defender a un gobierno, más allá del color político, por el simple hecho de que quiere que al país le vaya bien; y de los riesgos de opinar en tiempos de grieta. "A mí me gusta cantar de todo, soy muy feliz sin tener que ponerme en ningún casillero", dice Sandra, con la camiseta puesta de "Soy lo que soy". Con ustedes, la palabra de una mujer que canta como vive.

—¿La gente cuando va a tus shows siente que le estás cantando la banda de sonido de su vida?

—Totalmente, se genera esa empatía, ese encuentro de la emoción, de la vida compartida, y se hacen estas mezclas de aquellos que los escucharon porque sus mamás, papás o sus abuelos les hicieron escuchar esas canciones o las que las descubrieron ahora. Para cada uno tiene un significado diferente y eso es absolutamente extraordinario. El año pasado estuvimos en el Opera festejando estos 40 años, que se va a plasmar en un DVD que saldrá en noviembre, y vinieron además una bocha de amigos, compañeros, colegas a quienes invité. Y todos se prestaron generosamente a compartir este evento, entonces tengo un "Sin tu amor" cantado junto a Patricia Sosa, tengo un "Asfalto" (N de la R: por "Te contaron que bajo el asfalto") cantado con Fontova, tengo un "Por tu ausencia" cantado con Marcela Morelo, tengo un "Vuele bajo" cantado con Benjamín Amadeo. Y durante todo este año estuvimos de gira por el Gran Buenos Aires y muchas ciudades, la banda y el equipo de gente hacen que salga un show muy afiatado, muy gordito, sale con felicidad. Y es la primera vez en mi vida que toco en La Comedia de Rosario, lo cual me hace muy feliz.

—¿Vas a tener algunos invitados de la ciudad?

—Sí, ya la invité y estoy chocha que va a venir mi amiga Sandra Corizzo a cantar un poco y a compartir, además ella ya ha estado presente en muchos de mis recitales y yo ya he grabado canciones de ella y esto me hace muy feliz. También va a venir una chica que supo ser parte de la banda nuestra y está de novia con mi guitarrista, y se llama Natalia Pellegrinet, es una chica de Rafaela, que acaba de editar su primer disco que se llama "Pluma". Me encantó invitar a un par de chicas, una rosarina y otra rafaelina, para compartir este evento.

—¿Sentís que los clásicos tuyos se van resignificando con el tiempo?

—Pero sin duda alguna, por supuesto, son canciones que jamás me canso de cantar, porque se resignifican, vuelven a nacer, están en un contexto nuevo y como son clásicos, y son canciones tan logradas, completas y redonditas, siempre caen perfectas en el lugar en el que están, en el momento y en el entorno en el que están. A mí a lo largo de estos 40 años de música me ha tocado cantar estas canciones en todo tipo de contextos, y siempre son válidas. Es impresionante.

—¿Cómo elegís expresarte públicamente ahora con el contexto de la grieta?

—Trato en principio de no hablar mucho, siento que cuando uno da opinión de alguna forma siempre genera que el que está del otro lado se tenga que poner a favor o en contra y a mí eso no me parece bueno. Lo que sí siento es que yo siempre quiero aportar desde un lugar constructivo. Yo hace poco di una nota para un diario y dije que nunca voy a estar en contra de un gobierno argentino, puedo disentir, pensar diferente, pero ¿cómo voy a estar en contra del gobierno de mi país si quiero que le vaya bien a mi país? Entonces quiero estar a favor, por eso trato de medirme mucho y no ir al lugar polémico, porque ese lugar lo puedo abordar con mi familia, mis amigos, entre nosotros, pero tengo conciencia que la voz pública, la voz que es escuchada por otros, como lo es de un famoso, tiene que ser muy cuidadosa, no se puede decir cualquier cosa, porque todo se magnifica de una forma que hay que tener mucho cuidado.

—De "Soy lo que soy" en adelante tuviste posturas determinantes con respecto a la sexualidad, o a temas como el caso Maldonado, donación de órganos e inclusión. ¿No te parece que a veces es una mochila pesada eso de decir la opinión correcta a riesgo que te maten en las redes sociales, por ejemplo?

—Mirá yo he tenido la suerte a lo largo de todos estos años de haber podido ser consecuente, de haber caminado y transitado un camino no de provocación ni enfrentamiento sino un camino tranquilo, haciendo las cosas que me gustaban sin generar violencia, que es lo que pretendí siempre. Fue como muy gradual lo mío y me ha tocado estar en una época de evolución de nuestra sociedad donde las cosas se han ido acomodando, donde se puede hablar y decir todo, donde yo soy una mujer casada, porque hay una cosa que se llama matrimonio igualitario, donde una de las personas más queridas y respetadas se llama Lizy Tagliani, y es tan válido y tan precioso eso, que realmente me hace sentir que estamos en una sociedad más evolucionada, que ha crecido, que la hipocresía está cuesta abajo en la rodada, que cada vez más la gente quiere al pan pan y al vino vino y no quiere gato por liebre.

—¿Los clásicos no te ponen la vara muy alta a la hora de componer nuevas canciones?

—Siempre eso es un desafío y una búsqueda maravillosa. Yo grabé un disco en 2012, con casi todas canciones nuevas que se llama "Vuelvo a estar con vos", del cual estoy muy orgullosa que tiene muchas canciones de mi hermano Vane, de Alejandro Devries, mi director musical, covers y canciones que yo compuse. Y ahora que estoy redondeando mis cuarenta años, el 2018 va a traer un material nuevo, para donde me voy a zambullir no sé, pero estamos pensando, lo que me sucede con el correr del tiempo es que cada vez me interesan más cosas, cada vez tengo las puertas más abiertas, cada vez hay más canciones que quiero cantar, no menos, más.

—¿Sentís que tenés el perfil de cantante popular?

—No sé si me da el perfil de cantante popular, me da un perfil de alguien que se interesa un poco por todos los géneros, alguien que cuando había batea de discos era muy difícil ponerme en un lugar o en otro, melódico, pop, rock, bolero, romántico, qué se yo, a mí me gusta cantar de todo, soy muy feliz sin tener que ponerme en ningún casillero.

Sandra y esos temas de fogón. Mihanovich dijo que en noviembre saldrá un DVD en vivo con hits e invitados.