Marixa Balli confesó en TV que se lipoaspiró la cola "porque era muy grande"

En sus inicios, a Marixa Balli la ayudó para hacerse famosa sus voluptuosas curvas. Sin embargo, tiempo después tomó una decisión sobre su cuerpo poco usual.





"Me la lipoaspiraré porque era muy grande. Me la saqué. Viste que la gente se pone, bueno, yo me la saqué", reveló.





"Un día me pasó que estaba en el casino de Salta haciendo un evento y veo a una chica con un cuerpo muy parecido al mío y ya la cola se le estaba desbordando. Yo dije 'si no hago algo pronto con esta colita, que ya de chiquitita era pomposa, voy a terminar así a esa edad'. Al día siguiente llamé al cirujano y le dije 'haceme una cirugía para modelar ya y que quede chiquitito'. Sacó todo el volumen, sin poner nada y me dejó todo chiquito", detalló en Cortá por Lozano.