Marilyn Manson, accidentado en Manhattan

El cantante estadounidense Marilyn Manson resultó herido anoche en un recital que ofrecía en Nueva York, al caerle encima un decorado. El músico, de 48 años, estaba escalando un andamiaje situado el escenario del Hammerstein Ballroom de la Manhattan cuando la estructura se soltó, según se observa en videos subidos a las redes por sus seguidores. Tras el incidente las luces se apagaran durante varios minutos y Manson fue evacuado de la sala en una camilla para luego anunciar la cancelación del concierto "debido a una lesión", señaló el canal ABC 7 citado por EFE.

El representante del vocalista dijo a la revista Rolling Stone que Manson sufrió una lesión y está siendo tratado en un hospital local, pero no dio más detalles sobre su estado ni la continuidad de sus espectáculos. El accidente se produjo a los pocos días de que el músico inicie su gira mundial con motivo del inminente lanzamiento el próximo viernes de su décimo álbum, "Heaven Upside Down", del cual ya se conoció su single "We Know Where You Fucking Live".