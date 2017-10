Marianela Mirra publicó la primera foto con Andrés Calamaro pero después la borró

Pasó tan sólo un mes desde que se hizo público un supuesto romance entre Andrés Calamaro y Marianela Mirra. La relación se hizo pública a través de Instagram , donde el artista y la ganadora de la cuarta edición de Gran Hermano Argentina intercambiaron "me gusta" y comentarios.









En un principio, Calamaro había negado el noviazgo con Mirra en diálogo con una periodista de Perfil: "Estoy soltero". Por su parte, la morocha hizo lo propio en declaraciones a Exitoína y fue dura con el músico tras su desmentida del affaire: "No forma parte de mi vida. Es buen músico, nada más. No lo conozco, no me interesa conocerlo. Estoy en otra. Y tampoco es mi tipo de hombre, si de algo sirve".

Sin embargo, en las últimas horas Marianela publicó una postal con Andrés en su cuenta de Instagram, en la que se los ve muy cerca: "Encontrar gente con la misma locura de uno no tiene precio. Andrelo es un amigo increíble, un ser especial, un crack de la música y de la vida", comentó Marianela en la red social. Al rato, la mediática terminó eliminando el llamativo posteo.