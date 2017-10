María Julia Oliván cruzó duro a Yanina Latorre y recordó que fue "cruel cuando la llamó 'gordita'"

María Julia Oliván enfrentó a Yanina Latorre en el programa de Mirtha Legrand cuando la concursante del Bailando mencionó la "crueldad" de Natacha Jaitt.

"Vos sos cruel, también, Yanina. Fuiste muy cruel siempre con mucha gente. A todos nos has pegado con cosas recontra delicadas. Tuiteaste que yo tenía celos con la ex de mi marido; otra vez dijiste que había salido gorda en una revista. Son todas pavadas que no me han afectado. Te bloqueé y listo, no sé qué más dijiste", lanzó la periodista.

"Yo siempre fui gordita y además estaba inseminándome de Antonio y estaba más hinchada. No me duele que me digan gorda porque la delgadez no me parece un valor en sí. Pero puede haber una mujer a la que sí le afecte", agregó.

"No te dije gorda, dije que habías salido a cara lavada. Y dije que no eras Liz Solari. Estás diciendo algo que no es cierto", se defendió Latorre, y Mirtha frenó la pelea.