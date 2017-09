María Gadú, la joven revelación brasileña, presenta "Guelã"

La joven cantautora brasilera María Gadú regresa a Rosario para presentar su disco "Guelã" y su DVD en vivo, hoy a las 21, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza). Con apenas 30 años ya cosecha destacados discos solistas y un antológico álbum a dúo con Caetano Veloso. A su vez, fue elegida por Tony Bennett para su trabajo de duetos. El repertorio de 18 temas que muestra en su disco "Guelã" incluye éxitos de su carrera como "Ne Me Quitte Pas" y "Hermosa Flor".

EM_DASHEn cada disco se nota una evolución personal y nuevos componentes que le dan un toque distinto a tu música. ¿Cuál es la impronta que decidiste imprimirle a "Guelã"? ¿En qué te inspirás cada vez que componés una canción?

—"Guelã" representa mi retorno de Saturno, es decir, el regreso a la esencia. La necesidad casi física de cambios y mejoras. Fui en busca de una sonoridad que cabría dentro de mis treinta años y sus responsabilidades. Es un disco nada virtuoso pues dentro de él hay muchas de mis limitaciones. Me inspiro en muchas cosas. Básicamente, estar vivo es inspiración constante. Uno siente y observa todo el tiempo, las cosas suceden. Me inspiro en eso, en lo que siento y en lo que observo y trato de traducirlo a las canciones, algunas veces de forma genuina y otras como ejercicio.

—Tus temas se hicieron famosos a través de varias telenovelas, no sólo en Brasil sino en todo el mundo. ¿Cómo te llevás con la popularidad?

—Soy muy tranquila en cuanto a eso. Tengo una vida absolutamente común cuando no estoy trabajando, teniendo en cuenta que viajar 15 días por mes puede no ser tan común. Creo que la popularidad es una posibilidad y no una dádiva. Dádiva es poder hacer lo que amo con libertad y empeño. Creo en la responsabilidad de tener crédito con personas distintas, pero intento no vulgarizar eso comercializando mis palabras y actos.

—¿Cómo va a ser tu show en Rosario?

—El espectáculo de Rosario es uno de los últimos de la gira entera. Este es un período feliz de conmemoración y eso nos llevamos al escenario. El show está lleno de mezclas, canciones antiguas y nuevas. Y mucha alegría.