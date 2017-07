María Carey protagonizó un papelón en el Times Square

"Mierda, a veces pasa", escribió Marie Carey en Twitter. Su expresión fue tras el papelón del show de víspera de Año Nuevo en Times Square. El desfasaje de su voz grabada fue evidente.

Viña del Mar contra Maluma

Maluma, para muchos el cantante del momento ,fue abucheado el 25 de febrero en el Festival Viña del Mar. Gran parte de sus canciones las complementó con pistas de voz de otros artistas.

Justin Bieber, mal en Chile

El 23 de marzo, el público chileno esperaba con expectativa a Justin Bieber. Pero al hacer "What do you mean?" cantó a destiempo. "En algunos momentos ni siquiera canta", twitteó un fan.