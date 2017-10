Marcela Tauro tuvo una charla privada con Dalma Maradona para arreglar los tantos

Quien estalló de bronca por este comentario fue Dalma Maradona, que escribió dos tuis que parecían estar dedicados a la periodista de AméricaTV.

dalma.jpg

El portal PrimiciasYa.com se comunicó con Tauro y la panelista comentó que tuvo una charla privada con Dalma para aclarar todo: "Ya está, ya pasó, está todo bien. Ya hablé con ella y me dijo que sus mensajes no eran para mí. Yo pedí el teléfono y me aclaró todo. Terminó el tema. No da para mucho más".

"Siempre tuve buena onda, las defendí siempre con el tema de Matías Morla y las injurias del padre, que decían que iba presa. No tengo ningún problema", agregó Tauro.