"Maradona hizo de su vida un vómito", dijo Marcela Tynare para defender a Mirtha

Desde que Diego Maradona abrió su cuenta oficial en Instagram hace unos días se sucedieron distintas polémicas, primero por las imágenes que publicó, por los textos que escribió y por lo que luego decidió borrar.

Una de las personas más afectadas fue Mirtha Legrand , a quien intentó asociar con la dictadura. "Videla tomaba whisky con Mirtha Legrand, conmigo no tomaba whisky. Debería hacer un programa con los chicos desaparecidos, sería un buen adiós a esta tierra", lanzó Maradona con su habitual verborragia.

En este marco, Marcela Tinayre, hija de la mítica animadora y actriz, salió en defensa de su madre: "Yo nunca hablo de mi familia, pero cuando la atacan, sí", arrancó Marcela.

Y continuó: "Me parece que Maradona es un desequilibrado, una vez más está diciendo una boludez", dijo desde Las Rubias + Uno, su ciclo en Kuarzo Entertainment. "Es más, mi madre me decía 'nunca en mi vida probé el whisky, no sé lo que es el whisky y a Videla no lo conocí jamás'. ¿Él se olvida que se sacaba la foto con la Junta Militar cuando ganó en el 78? Se olvida de muchas cosas".

"Es un ser al que hay que entender lo que vocaliza, las consecuencias las tendrá. Yo no le doy pantalla a ese señor. En lo deportivo, lo admiro profundamente. Fuera de eso me parece que ha hecho de su vida un vómito. No le doy espacio. ¡Chau, Maradona! Ya te vas a ocupar de tener que aclarar las cosas que estás diciendo", concluyó furiosa.