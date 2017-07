Luisana Lopilato y Michael Bublé regresan a la pantalla argentina con el testimonio más esperado

Este domingo el prime time presentará una fuerte competencia: Jorge Lanata regresa a la pantalla de El Trece con Periodismo Para Todos y enfrentará a Susana Giménez, quien salió victoriosa con su ciclo el año pasado.

Para este primer encuentro, la diva tiene preparada una jugada que la potenciará en el rating: una entrevista exclusiva con Luisana Lopilato y Michael Bublé a solas en Vancouver, Canadá.

Para conseguir la nota, el domingo pasado, tras finalizar su programa, Susana viajó al país norteamericano, donde se encontró con la pareja y grabaron la charla.

Esta será la primer entrevista que el matrimonio de la actriz y el cantante brindan juntos tras la enfermedad de su hijo Noah.

Durante su primer programa, la diva recibió a Lanata y el tema del rating salió a la luz. "Me ganaste en varios programas", le disparó el conductor a lo que Susana le respondió: "A mí no me importa eso".