Luisana Lopilato contó cómo vivió la enfermedad de su hijo Noah, que superó el cáncer

Telefe emitió el "Susana y Luisana" en el que se vio la visita de Susana Giménez a Luisana Lopilato en Vancouver, Canadá. Si bien el domingo último se había visto un adelanto de la charla, hoy se puso al aire la totalidad de la grabación.

El envío comenzó con imágenes de Susana en el avión y su llegada a la casa de Luisana y Michael Bublé. En inglés, Susana saludó a Bublé mientras Luisana la recibió con su pequeño hijito en brazos.

Lopilato manifestó que está contenta viviendo en Vancouver pero que también adora la Argentina y que extraña. "Aquí me hice amigos argentinos -dijo-. Son gente re buena. Con ellos juego al tenis dos veces por semana".

"Pasaron los siete meses peores de tu vida...", le dijo Susana a Lopilato en relación al cáncer de su hijito Noah. "Todos rezamos por vos y fue fuerte el amor que te dio la gente". "Todo nos llegó, todo fue necesario; todo el mundo se preocupó por lo que nos pasaba -contestó Luisana-. A mí, lo que me sacó adelante en todo momento fue la fe. Pensé: 'Se va a curar'. Dios va a a guiar las manos de los doctores. No había semana que no fuera a la iglesia a pedir".

Embed "Le hicieron una ecografía y me dijeron que le encontraron algo en la panza" @lulopilato habla del momento más difícil con @Su_Gimenez pic.twitter.com/Vb5DqRZtDM — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) 13 de julio de 2017

"Decidimos tratarlo en Los Ángeles. Lo llevé al hospital apenas llegué. Vivimos pegados a Noah los siete meses de tratamiento. Lo más importante es tener fe en que vas a salir. Hasta el día de hoy, cada noche le pido a Dios que nos siga ayudando", manifestó.

"¿Cómo lo vivió Noah?", preguntó Susana. "Sus días eran como 'La vida es bella' -contestó Luisana-. Todos los días venía Spiderman, venía Batman... La familia de Michael y la mía vinieron de inmediato. Tuve días en los que estuve muy mal, pero me volvía a levantar". "Yo recé porque me mandaron una cadena por WhatsApp", le contó Susana. "Estas cosas te cambian la perspectiva de la vida", aseguró Luisana.

Conmovida hasta las lágrimas, Luisana confesó: "Nunca hablé tanto de esto". "Cuando llegué a la Argentina, lo primero que hice fue ir al Garrahan y ahora están preparando una gala para el 29 de agosto para juntar 14 camas", contó.