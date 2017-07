Luciana Salazar explotó en Twitter al enterarse que la relacionaban con Poroto Cubero

Después de anunciar su separación del economista Martín Redrado luego de un largo tiempo de noviazgo, Luciana Salazar estalló al ver que la vinculaban a otro nombre de la farándula.

En este caso, a la esbelta blonda se la relacionó con Fabián "Poroto" Cubero, capitán de Vélz Sarsfield y exesposo de Nicole Neumann . La modelo se volcó a Twitter para desmentir el trascendido.

"Quiero decir que ya están especulando con cualquier cosa!!!!! No estoy con nadie, no me gusta nadie y menos que me vinculen con Cubero. Respeto!", lanzó Luciana.

"Y menos que digan que salió de mi círculo íntimo, por que es una gran mentira. Mi entorno no habla con nadie, sino muestren pruebas. No ensucien", agregó enojada.