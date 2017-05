Lucía Galán recordó su "niñez difícil" y cómo afrontó el alcoholismo de su padre

Lucía y Joaquín Galán, Los Pimpinela, estuvieron anoche invitados al programa "Debo decir" que conduce Luis Novaresio. Los hermanos hablaron del libro que repasa su vida familiar y artística. Y en ese sentido, Lucía recordó un capítulo particularmente duro: el de su padre, que era alcohólico.

"Cuando vinieron a ofrecernos hacer el libro, yo no quería hacer una gacetilla de lo bien que nos fue en estos 35 años. Quería dejar algo más. Y si podíamos dejar algo más que ayudar a tantos y tantos adolescentes que tienen sueños de trascender, de triunfar, que supieran también que tuvimos una infancia complicada, que tuvimos una niñez difícil, con un padre maravilloso pero con una enfermedad, que era el alcoholismo", contó Lucía.

"Hay muchos baches de mi vida que no recuerdo, hay una cosa como bloqueada. Pero mamá siempre recordaba una anécdota, que yo le pedía que no la contara más, pero la contaba como si fuera algo gracioso: decía que a los tres años, me paré enfrente a mi papá y le dije 'si seguís así, nos vamos a divorciar'", expresó, para luego reconocer que logró "sanar" esa herida con ayuda de terapia.