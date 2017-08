Lourdes Sánchez rompió en llanto en medio de una discusión entre Gabo Usandivaras y Pampita

Lourdes Sánchez y Gabo Usandivaras llegaron al reggaetón con una propuesta diferente y decidieron empezar su baile en uno de los pasillos de los estudios de ShowMatch . Sin embargo, el baile convenció solo a la mitad del jurado y la pareja terminó cruzándose con los que le bajaron el pulgar. En total cosecharon 21 puntos.

"¿Cómo argumentan en que el cero es una falta de respeto? Está acá en la tablet. ¿Hay algún argumento o es opinar al cuete", lanzó Angel De Brito, después de que ellos habían dicho que ponerles un cero era una falta de respeto. "A mi me pareció una agresión, una falta de respeto", mantuvo su opinión Gabo, y terminó en un picante ida y vuelta con el jurado que le puso 3 puntos.

Pampita también terminó en un cruce con la pareja y no le gustó que el bailarín se ría cuando estaba haciendo ella su devolución. "No se rían porque estamos acá para juzgarlos y ustedes aceptaron que los juzguemos. ¡No te reías, Gabo! El trabajo nuestro es evaluarlos y decir lo que sentimos", lanzó, molesta.

Pampita irónica con Gabo



"Carolina, sos la sonrisa de la televisión. ¿Cómo me vas a pedir a mí que no me ría? ¿Cómo me vas a privar de mi sonrisa?", dijo, por su parte el muchacho y ese fue el momento en el que la modelo prefirió la ironía. "Está bien, seguramente la malinterpreté. Es re lindo reírse, reíte todo lo que quieras", aseguró para terminar diciendo un "no me gustó", con un puntaje secreto que será muy bajo.

Superada por la situación, Lourdes Sánchez terminó llorando, abrazada a su hijo, por los siempre presentes rumores de estar acomodada por su marido, ante la posibilidad de haber podido bailar en un pasillo. "Recién es el primer año que tengo camarín. Prefiero llegar por mérito propio, por mucho trabajo, por remarla en dulce de leche desde hace muchos que porque me lo regale él o porque él pueda intervenir en ciertas cuestiones. Siento que tengo ganado este lugar", comentó, quebrada, mientras Tinelli la consolaba.