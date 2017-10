Los X-Men adolescentes llegan a la señal Fox

La historia de los mutantes de X-Men llega a Fox con "The Gifted", que se estrena hoy, a las 23 en coincidencia con su lanzamiento en Estados Unidos. Se trata de una nueva serie ambientada en el universo de los famosos personajes y producida en asociación con Marvel Television.

Compuesta por 13 episodios de una hora, "The Gifted" cuenta la historia de una pareja de los suburbios, cuya vida ordinaria es sacudida cuando descubren que sus hijos poseen poderes mutantes. Reed (Stephen Moyer, "Killing Jesus") y Caitlin Strucker (Amy Acker, "The Cabin in the Woods"), son padres típicos de clase media que se ocupan de llevar adelante una familia. Cuando sus hijos adolescentes se ven involucrados en un incidente en su escuela secundaria que revela que son mutantes, Reed y Caitlin deberán hacer todo en su poder para protegerlos. Obligados a escapar, los Strucker deben dejar atrás sus vidas normales para huir de la implacable agencia gubernamental "Servicios Centinela" que rastrea mutantes.