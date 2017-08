Los superhéroes invaden Netflix con el equipo de "The Defenders"

El apetito por los superhéroes parece insaciable: invadieron el cine, la televisión y también desembarcaron en servicios de streaming como Netflix. La popular plataforma acaba de estrenar una nueva serie, "The Defenders", que reúne a cuatro personajes de Marvel: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Estos héroes ya tienen sus respectivas series en Netflix, pero ahora forman un superequipo, después de varios años de esfuerzos para que fuera posible trasladarlos a la pantalla.

"The Defenders" quiere revitalizar y darle algo de ligereza a un trabajo de Marvel que se ha vuelto cada vez más serio y en ocasiones predecible o conocido. "Cuando se juntan todos, obviamente hay mucha diversión de por medio", dijo Charlie Cox, el actor principal de "Daredevil", en declaraciones al "New York Times". "A la vez, queremos mantener la idea de que hay bastante en juego para que eso impulse la historia", agregó.

Tal como lo hizo Marvel para la franquicia de "Los Vengadores", "The Defenders" retoma las historias ya establecidas en adaptaciones previas, en este caso las series "Daredevil" (protagonizada por Cox), "Jessica Jones" (encabezada por Krysten Ritter), "Luke Cage" (con Mike Colter) y "Iron Fist" (con Finn Jones).

Todos estos programas se desarrollan en Nueva York, donde los personajes se topan entre sí, pelean juntos y (de vez en cuando) tienen sexo entre ellos, y han sido producidos y estrenados a un ritmo frenético desde 2013, cuando Marvel y Netflix anunciaron los planes de adaptación.

Cada uno tiene su propio equipo detrás de las cámaras y difieren en su tono. "Daredevil", por ejemplo, está a punto de empezar su tercera temporada y su trama, sobre un abogado ciego que se vuelve un justiciero enmascarado, tiene un estilo noir. Mientras que "Jessica Jones", que va por su segunda temporada, tiene un estilo de historia de redención y trata de una investigadora privada acechada por traumas del pasado.

"Unir a estos personajes en un solo mundo exige un giro pronunciado respecto de cómo son las cosas en sus series individuales", dijo Cox. "Y eso ha hecho que este programa se sienta distinto", aseguró.

A principios de marzo pasado, en el set de filmación de "The Defenders", los actores aprovechaban las pausas para molestarse entre ellos de manera afectuosa. Tal como lo han hecho sus personajes, ellos han estrechado lazos a partir de reuniones previas y de las circunstancias de esta reunión particular. Amontonados en una oficina de producción cercana al set, Krysten Ritter y Mike Colter pasaron todo un descanso entre tomas burlándose de los hábitos alimentarios del otro.

Son burlas bienintencionadas que ayudan a sobrellevar los horarios casi interminables de grabación. Finn Jones, quien todavía tenía sudor en la frente tras rodar una escena de combate, dijo que en 2016, apenas horas después de terminar de grabar "Iron Fist", ya estaba en un escenario con los demás para introducir "The Defenders". "Empezamos a rodar a las 17 y luego no terminamos sino hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Había dormido dos horas y ahí estaba en el escenario mientras intentaba procesar todo lo que han significado estos seis meses", comentó. "Estamos contando historias con calidad de película, pero con el presupuesto y la ventana de tiempo que nos permite la televisión. Todos estamos ocupadísimos a todas horas", señaló Jones.

Esa agenda frenética ya le cobró factura a Marvel: pocos días después de esta visita al set fue el estreno de "Iron Fist" en Netflix, y la serie fue criticada ampliamente por tener una primera temporada en la que la trama parecía no tener dirección y por tener a un actor blanco en una historia muy inspirada en las artes marciales de Asia. (Marvel ya sustituyó a Scott Buck, quien desarrolló la serie y era el principal productor ejecutivo, y nombró a Raven Metzer a cargo para la segunda temporada, debido a un supuesto conflicto de agendas).

Opiniones claras

Después de esta experiencia, los protagonistas de "The Defenders" se sienten responsables de que su interpretación sea consistente con las décadas de historias de sus cómics y con las temporadas de sus propios programas. Charlie Cox recordó que en un borrador para un guión de "Defenders", el personaje de Matt Murdock (el protagonista) mencionaba que cada día deseaba recuperar la vista, pero que pidió que se cambiara después de recordar una escena en un cómic de "Daredevil" en el que éste dice que no lamenta haberse quedado ciego. "Ahora me cuestiono menos a mí mismo cuando tengo opiniones claras sobre algo. Eso es lo que me importa", aseguró.

Juntos es mejor. Luke Cage, Daredevil, Jessica Jones y Iron Fist (de izq. a der.) ya tienen sus propias series en Netflix.