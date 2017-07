Los Rolling Stones con nueva gira y un disco inédito

Tan sólo medio año después desde el lanzamiento de su último álbum, "Blue And Lonesome", los Rolling Stones están de regreso: el legendario grupo comenzará una nueva gira por Europa y también editará un disco, un libro y un documental, que reflejarán material inédito de la banda de los años sesenta.

El próximo 9 de septiembre la agrupación compuesta por Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts iniciará una nueva gira europea llamada "No Filter". Este tour los llevará por varias ciudades del viejo continente, comenzando por Hamburgo, en Alemania.

Un día antes de partir, el 8 de septiembre, la editorial Penguin Random House publicará un libro de la banda con sus primeras apariciones en radio y en televisión. "The Rolling Stones: On Air In The Sixties" es un conjunto de crónicas que cuentan cómo fueron las experiencias de la banda con los medios en la primera década de su estrellato, con archivos y documentos inéditos de la BBC de Londres.

El libro no vendrá solo. Además de esta publicación se conoció mediante un comunicado de prensa que la banda también prepará un nuevo lanzamiento discográfico y un documental, todo bajo el mismo nombre: "The Rolling Stones: On Air In The Sixties". Según el "Daily Mail Online", los Stones regresaron a los British Groove Studios de Londres para hacer las nuevas canciones, las cuales estarían incluidas en la placa discográfica. Aunque aún no se conoce si el material del disco serán reversiones, canciones en vivo u homenajes, lo cierto es que la banda británica estará de vuelta este segundo semestre con buenas noticias.

Otro aspecto a resaltar es que Jagger y compañía no visitarán su país de origen en la gira europea, ya que no hay lugares disponibles para tocar. "Lo sentimos por nuestros fans del Reino Unido. No hay fechas aquí debido a la falta de lugares por los eventos deportivos. Esperamos estar aquí en 2018", expresó la banda a través de Twitter.