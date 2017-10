"Los que me están matando llamativamente no hicieron carrera", se quebró Ari Paluch

Tras haber sido desvinculado ayer del canal A24 por la denuncia de acoso que le realizó una microfonista, Ari Paluch volvió a hacer hoy un descargo desde su programa de radio "El Exprimidor", en Radio Latina. Afirmó que no se quiere victimizar, pero que siente que "la bajada de línea es ´hoy hay que bajar a este´" y cuestionó profesional y moralmente a la mujeres que se sumaron a denunciarlo. Además, se quebró en varias oportunidades al hablar de su mujer.

"Todo lo que están diciendo es agregar IVA a una situación que se ve en un video donde yo no hice nada ¿Por qué no puedo trabajar más en Tv si yo no hice nada? ¿Por qué si todo este año trabajamos con una ONG con mi mujer y empezamos con una chocita y trabajamos con gente como Maru Botana para darle de comer a 500 chicos mi mujer y yo no podemos ir a un evento para mostrar eso que hicimos? Yo me quedo con ella hoy cenando pizza porque los medios van a ir a buscar carroña, no a mostrar el trabajo que hicimos", dijo en su programa matinal para luego quebrarse al hablar de su esposa.





Leer más: América 24 despidió a Ari Paluch tras la denuncia de acoso sexual





"Mi mujer está enamorada de mí, pero me dice que la llaman para que hable. Muchachos.. con mi mujer estamos enamorados desde el 88, cogemos seguido, y dormimos cucharita todas las noches y nos acompañamos", dijo con la voz afectada.

"Los que me están matando llamativamente no hicieron carrera, por que hay muchos buenos periodistas que trabajaron conmigo y les va muy bien como Romina Manguel y Mercedes Ninci", explicó el conductor en su programa matinal.

"¿Y por qué Mercedes Ninci dice que la banqué cuando se quedó sin trabajo y me lo agradece? ¿Por qué Romina Manguel dice que fui su maestro? Y son minas lindas ¿eh? Si yo fuera un acosador lo sabría", dijo con la voz quebrada, que luego recompuso para decir: "Una de las locutoras que habló (sobre el testimonio de Federica Guibelalde) estaba chocha de trabajar en un programa exitoso, pero no lo hacía bien, ahora dice que se fue porque yo la acosaba".

"Pueden decir, 'trabajé con Ari Paluch, es un tipo jodido, siempre quería la información al día'. Y sí, hay que hacer la diferencia y no repetir en los medios. Como no tengo protección de nadie, mi único patrimonio es el laburo. Nosotros (por el Exprimidor) vamos a donde podemos ir y hemos estado en radios de envergadura y hemos estado en radios que no se escuchaban (...) y siempre es así, peleándola. Y no me victimizo, victima es el padre del pibe que mataron en un mercado chino".

"Ahora este ensañamiento es la lógica de los medios contra un tipo del que nunca pudieron decir nada y es supuestamente prestigioso, pero ahora lo muestran como un monstruo y eso vende. Pero el tiempo irá aclarando todo. El que ya tiene un prejuicio me van a seguir destrozando, cuando lo del video se terminó, habla más gente y ahora habría una denuncia de Pinky que dijo una vez en el Palace de Glass yo le miré un pecho".