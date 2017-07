Los pesos pesados de la televisión de EEUU se medirán en los Emmy

El famoso show semanal "Saturday Night Live" —impulsado por sketches descabellados que atacan al gobierno de Donald Trump— y el western de ciencia ficción de HBO "Westworld", una de las series más elogiadas de la actualidad, recibieron el mayor número de nominaciones a los Emmy, los premios a la televisión más importantes de EEUU. En el anuncio realizado ayer en Los Angeles, ambos programas se llevaron 22 nominaciones, seguidos por la serie ambientada en los años 80 "Stranger Things" y el drama "Feud: Bette and Joan", sobre la famosa rivalidad entre Joan Crawford y Bette Davis, que obtuvieron 18 nominaciones. "Veep", otra aclamada comedia política, recibió 17.

"Ha sido un año de rompimiento de récords para la televisión, que continúa un crecimiento explosivo", dijo el presidente de la Academia de la Televisión, Hayma Washington.

Las series "Better Call Saul", "The Crown", "The Handmaids Tale", "House Of Cards", "Stranger Things", "This Is Us" y "Westworld" son las siete nominadas a mejor drama, cinco de ellas debutantes en el último año. "Atlanta", "Black-ish", "Master Of None", "Modern Family", "Silicon Valley", "Unbreakable Kimmy Schmidt" y "Veep" compiten por su parte por la estatuilla a mejor comedia.

Expertos pronostican una competencia muy abierta este año, debido a la ausencia de la aclamada serie de HBO "Game Of Thrones", que se llevó un récord de 12 estatuillas el año pasado, y ahora no compite porque la nueva temporada no comienza hasta el domingo. Los ganadores de los Emmy, considerados los Oscar de la televisión, se definirán en una segunda ronda de votación en agosto y serán anunciados en la gala del 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Angeles, bajo la conducción del comediante Stephen Colbert.

"The Crown", la serie de Netflix que refleja el ascenso al trono de la reina Isabel II de Inglaterra, se cuenta entre las favoritas a llevarse el premio a mejor drama. Aunque la competencia con "Better Call Saul" (AMC) y "House Of Cards" (Netflix) está cerrada. En esta categoría quedaron afuera series como "The Americans", "Homeland" y "Mr. Robot".

La categoría con más estrellas es la de mejor actor en una miniserie o película para TV, y este año la lidera Robert De Niro, con su interpretación del estafador Bernie Madoff en "The Wizard Of Lies". Riz Ahmed, Ewan McGregor, Geoffrey Rush y John Turturro fueron también nominados, junto a Benedict Cumberbatch.

El protagonista de "House Of Cards", Kevin Spacey, dos veces ganador del Oscar pero nunca del Emmy, entró en la categoría de mejor actor dramático, en su undécima nominación. En esa categoría se enfrenta a Sterling K Brown ("This Is Us"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Liev Schreiber ("Ray Donovan"), Anthony Hopkins ("Westworld") y Milo Ventimiglia ("This Is Us").

Alec Baldwin podría sumar su tercer Emmy por su aclamada interpretación de Donald Trump en "Saturday Night Live". Kate McKinnon también fue nominada por varios papeles interpretados en el mismo programa de comedia, entre los que se incluyen la candidata demócrata Hillary Clinton y la asesora presidencial Kellyanne Conway.

Melissa McCarthy fue nominada a mejor actriz de comedia invitada, por su encarnación del secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer, también en "Saturday Night Live". Pero en esa categoría, McCarthy, que suma siete estatuillas, enfrentará una competencia póstuma con la leyenda de "Star Wars" Carrie Fisher, que apareció en la serie "Catastrophe" antes de su muerte en diciembre pasado. Julia Louis-Dreyfus, por su parte, fue nominada como mejor actriz de comedia y podría ganar su sexto Emmy por "Veep" (HBO).

En el apartado de drama también hay muchas estrellas femeninas nominadas: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Jane Fonda, Susan Sarandon y Jessica Lange figuran en distintas categorías.