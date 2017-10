Los hombres dominan la industria de la televisión

Los directores hombres acapararon el 90,7 por ciento de los 72 programas de la temporada 2016-17 en la TV de Estados Unidos. Los autores fueron el 95 por ciento y los "showrunners" el 83 por ciento, con porcentajes residuales para las mujeres. Bastarían estos datos, extrapolados por un estudio de la Annenberg School For Communication de Los Angeles, para representar la emergencia de género que atraviesa la industria audiovisual. Para entender el gran trabajo que aún resta hacer, basta pensar que son una minoría (42 por ciento) las series de TV producidas en Estados Unidos entre 2016 y 2017 que contienen personajes femeninos o roles femeninos de protagonistas, porcentaje que baja ligeramente en las series destinadas a un público adulto (18-49 años). A pesar de todo, las mujeres están cada vez más presentes en la cúpula de la industria del entretenimiento, según un estudio del Center For The Study Of Women In Television & Film de San Diego. El 68 por ciento de los programas televisivos estadounidenses están compuestos por un elenco más masculino que femenino, mientras que detrás de cámara, en los roles de creador, director, autor, productor e editor, las mujeres representan sólo el 28 por ciento, dos puntos más respecto al año pasado.