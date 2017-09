Los Foo Fighters cantaron sus éxitos en el Carpool Kraraoke de James Corden

La banda Foo Fighters, que encabeza Dave Grohl, exmúsico de Nirvana y Scream, fue protagonista del segmento de Carpool Karaoke, el show televisivo de James Corden.

En medio de la promoción de la gira "Concrete And Gold", los Foo Fighters aparecieron ayer por la noche en la CBS para protagonizar el simpático último Carpool Karaoke del mediático programa presentado por James Corden, el ya famoso "The Late Late Show With James Corden".





El británico recibió a la banda estadounidense en su camioneta y juntos interpretaron clásicos de Foo Fighters como "All my life", "Best of you", "Learn to fly" y algún que otro tema totalmente nuevo "Sky is a neighborhood". También tomaron algunos instrumentos para interpretar un divertido cover de "Never Gonna Give You Up" de Rick Astley.

Los Foo Fighters junto a Queens Of The Stone Age (QOTSA), se presentarán el 7 de marzo de 2018 en el estadio de Vélez Sársfield.