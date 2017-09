"Los famosos no me gustan, no me los banco", confesó Robertito Funes Ugarte

"El programa tendrá mucha información, noticias, entretenimiento, ironía, de todo un poco, muchos condimentos que aquí se van a explotar de otra manera", le contó al portal PrimiciasYa.com antes del ansiado debut.

Sobre la relación que mantiene con Nicole siendo que ambos vienen del mundo de la moda, Robertito expresó: "A Nicole la conozco hace 20 años, ella comía chupetines en la pasarela y yo hacía rondo flic flac con las marcas de zapatillas en el año 97/98. De ahí cada uno por su lado hasta que hoy nos reencontramos de nuevo".

Además, confesó que no se banca mucho a los famosos: "A mí los famosos no me gustan, no me los banco, no me parecen. Pero van a venir y están invitados porque es la idea del programa. Va a venir gente conocida e ignotos que tienen algo para contar".