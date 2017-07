Los estrenos de la semana bajo la lupa de Escenario

"El Círculo", el poder de ser invisible

Calificación: ***. Intérpretes: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Patton Oswalt y Bill Paxton. Dirección: James Ponsoldt. Género: drama. Salas: Hoyts, Monumental, Showcase y Village.

Como el Panóptico de Foucault, o la metáfora del Gran Hermano de Orwell en "1984", vuelve la amenaza de que alguien nos está mirando. Y como no es nadie tangible, está en ninguna parte y también en todos lados. Y lo peor: eso se traduce en poder. Por allí pasa la idea de "El círculo", la película inspirada en la novela de Dave Eggers, que se dispara desde una empresa de Internet cuyo lema gira sobre los beneficios que genera estar conectado todo el tiempo. El ideólogo es Eamon Bailey, que no es otro que Tom Hanks, en un rol con una perversidad medida que suma credibilidad. La chica buena es Mae Holland, impecablemente personificada por Emma Watson, como esa ascendente joven que va ganando espacio en la empresa con tanta inocencia como desconfianza ante el mundo virtual. La película se mueve entre los extremos, porque muestra que estar hiperconectados te puede salvar la vida y también puede quitártela. En el medio, Mae deberá decidir si es capaz de entrar en la vorágine de compartir con todos desde lavarse los dientes hasta mostrar cómo hacen el amor sus padres o bien regresar a sus días relajados con menos presiones pero también con más necesidades y facturas impagas. Quizá la pérdida de la privacidad pueda tener un precio, pero a la vez un beneficio con cierto tono justiciero. Pero para eso habrá que esperar hasta el final de la película.

Por Pedro Squillaci





"Después de la tormenta", relaciones peligrosas

Calificación: ****. Intérpretes: Hiroshi Abe, Lily Franky, Kirin Kiki, Satomi Kobayashi , Sôsuke Ikematsu y Isao Hashizume. Dirección: Hirokazu Koreeda. Género: drama. Salas: Del Centro y Village.

La película del japonés Hirokazu Koreeda es un drama que no se priva de ciertos toques cómicos. Ryota vive en el pasado, en sus momentos de gloria como premiado autor. Tras divorciarse, gasta en las carreras todo el dinero que gana como detective privado y no puede pagar la pensión alimenticia de su hijo. En realidad, es un experto en frustraciones, ya sea como escritor, como marido y como padre. Por lo cual, tras la muerte de su progenitor, trata de retomar las riendas de su vida y hacerse un hueco en la de su hijo. Una inesperada tormenta reúne a la familia de nuevo en casa de la madre de Ryota. Un tifón que, por una noche, le dará la oportunidad de encontrar los hilos que vuelvan a unir a los miembros de lo que alguna vez fue su familia. El tema de Koreeda en "Después de la tormenta" es la familia y sus vínculos, sobre todo la relación entre padres e hijos, no siempre sanos y transparentes. Asimismo, todo cristaliza durante la brava tormenta, una especie de refugio no sólo de la tempestad natural sino también de los sentimientos familiares. El plus: un final de antología.

Por José Cavazza





"Mi villano favorito 3", la ternura continúa

Calificación: ***. Voces originales: Steve Carell, Kristen Wiig, Julie Andrews, Steve Coogan, Russell Brand. Dirección: Pierre Coffin, Kyle Balda. Género: Animación. Salas: Del Centro, Hoyts, Monumental, Showcase, Village.

Como tantas otras secuelas, "Mi villano favorito 3" sale invicta pero no trae nada nuevo ni original, incluso queda desdibujada entre subtramas interminables y poco atrapantes.

La historia de este filme comienza cuando Gru recibe la noticia de que tiene un hermano gemelo, se trata de Dru (la voz original de ambos la interpreta Steve Carell) y es casi su opuesto, es rubio de pelo largo, multimillonario y tiene una figura esbelta y jovial. Cuando ambos al fin se conocen, Dru le pide a su hermano que le enseñe los trucos de la villanía.

Al mismo tiempo, emerge un nuevo villano con un perfil muy particular: se trata de Balthazar Bratt, una ex estrella de la televisión de los años 80 que perdió su atractivo y por ello, la fama. En consecuencia llega para vengarse de Hollywood acompañado de un vestuario y música de esa década dorada.

Hits como "Take On Me", "99 Luftballons" o "Into the Groove" se escucha en cada escena. Uno de los aciertos es justamente ese, utilizar recursos de la década ochentosa recrear una atmósfera retro y así, para atrapar a los padres. Así, el ex villano junto a su esposa Lucy, sus hijas Margo, Edith y Agnes y los tiernos Minions, se embarcan en una aventura repleta de acción.

Otro factor para destacar en esta era donde la violencia también acecha en el universo infantil, es que si bien hay acción, es mostrada de una manera colorida: las bombas son globos de chicles y los tiros son flechas. Lo cierto es que los pequeños seres amarillos seguirán en la pantalla, ya que "Minions 2" llegará a los cines en 2018.

Por Luciana Boglioli