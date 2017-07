Los estrenos bajo la lupa de Escenario

"Dunkerque": El valor de sobrevivir

Calificación: 4 estrellas

Intérpretes: Fionn Whitehead, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance y Tom Hardy.

Dirección: Christopher Nolan.

Género: Bélica.

Salas: Monumental, Del Centro, Showcase, Hoyts y Village.





Por Carolina Taffoni / LA CAPITAL

Después de excederse con "Interestelar" (2014) —una película interminable, rebuscada y llena de diálogos pomposos— Christopher Nolan (amado y odiado por igual) apuesta a todo lo contrario en "Dunkerque", un filme con muy pocos diálogos y que dura (sólo) 106 minutos. El director inglés, que filmó desde "Memento" hasta la última trilogía de Batman, se enfrentó por primera vez con una historia real: la batalla de Dunkerque, un hecho clave de la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas aliadas (británicos y franceses en su mayoría) fueron acorraladas por los alemanes en una playa de Francia y sólo les quedaba esperar un rescate ante una muerte casi segura. Nolan deja de lado el contexto político para concentrarse exclusivamente en el rescate desde la mirada de los aliados, por mar, tierra y aire, y con tres tiempos narrativos distintos. Es decir: una evacuación contrarreloj desde el mismo frente de batalla. El director logra crear tensión (y hasta terror) sólo con el poder avasallante de las imágenes y los efectos de sonido, que hacen que el estallido de las bombas y los disparos secos tengan un realismo escalofriante. En "Dunkerque" no se subraya el heroísmo ni la dignidad en la derrota: acá, sobre todo, hay desesperación por sobrevivir, y ese es el pulso constante que también mantiene la tensión narrativa. ¿Podremos volver a confiar en Nolan después de este acierto con "Dunkerque"? Con él nunca se sabe.





"Paraíso": La máquina de matar

Calificación: 4 estrellas

Intérpretes: Yuliya Vysotskaya, Viktor Sukhorukov, Philippe Duquesne, Jean Denis Römer y Christian Clauss.

Dirección: Andrey Konchalovskiy.

Género: Drama.

salas: Cines del Centro.





Por Rodolfo Bella / La Capital

El Holocausto y el nazismo fueron abordados en el cine desde varios puntos de vista, como pasó en "La vida es bella", "La lista de Schindler", "El niño del pijama a rayas" o "Suite francesa", inspirada en la novela-diario de Irene Nemirovsky. En "Paraíso", el director ruso Andrei Konchalovsky lo hace poniendo en foco tres personajes antagónicos: un oficial alemán, un funcionario francés colaboracionista y una aristócrata rusa. De hecho, dedicó el filme "a los emigrantes rusos que arriesgaron sus vidas para salvar niños judíos". Planteada como un documental en blanco y negro, el director va hilando esta historia desde los días del exilio dorado de preguerra hasta la llegada de la maquinaria nazi mientras muestra las contradicciones, la miseria o la nobleza de los personajes. En "El hombre en busca de sentido" -que ya tiene un proyecto para llevarlo al cine- el psiquiatra Viktor Frankl relata su experiencia como prisionero y si bien esas atrocidades son conocidas, algunas escenas del filme evocan claramente las experiencias que Frankl cuenta en su libro, como la pelea por los zapatos de un muerto, pensar siempre en comida, poder sustituir un prisionero por otro con tal que cumplir una determinada cantidad destinada a morir, la crueldad de los kapos o la insensibilización ante el dolor, todas referencias que le dan verosimilitud a la película. "Paraíso" se construye con sensibilidad e inteligencia, con una puesta en escena y un diseño de arte extraordinarios y muy buenas actuaciones, pero su mayor aporte es impulsar una reflexión sobre las contradicciones internas de algunos personajes. Konchalovsky interpela y deja que el espectador decida, comprenda y saque conclusiones.





"Fontanarrosa, lo que se dice un ídolo": El negro está presente

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Grandinetti, Machín, Brieva, Pauls, Granados, Abecasis. Dirección: Buscarini, Postiglione, Molina, Grosso, Zapata, R.Jáuregui. Género: Comedia. salas: Del Centro, Hoyts, Monumental, Showcase, Village.





Por Pedro Squillaci / La Capital

Si le faltaba algún homenaje a Roberto Fontanarrosa, era uno de los realizadores cinematográficos rosarinos. Juan Pablo Buscarini, Gustavo Postiglione, Héctor “Nene” Molina, Néstor Zapata, Hugo Grosso y Pablo Rodríguez Jáuregui plasmaron en la pantalla grande ocho cuentos del Negro, entre los cuales hay cinco de ficción y tres animados de “Semblanzas deportivas”. Con una impecable mixtura de actores de reconocida trayectoria e intérpretes locales, el resultado fue más que logrado porque sortearon la difícil misión de ponerle cuerpo, alma y escena a la impronta única de Fontanarrosa. “No sé si he sido claro”, de Buscarini, es la más divertida a partir del relato desopilante de Dady Brieva; “El asombrado”, de Molina, es otro punto alto, no sólo por los efectos especiales, sino por la gracia de Claudio Rissi, la actuación de Grandinetti y el tono poético del cierre. “Vidas privadas”, de Postiglione, sorprende por el uso de la cámara en mano, y el buen aprovechamiento de la escenografía en una trama donde se luce Jean Pierre Noher; “Sueño de barrio”, de Zapata, con un formato más tradicional, apela a un humor costumbrista y se destaca la musicalización y la gestualidad de Chiqui Abecasis. Machín muestra una vez más su oficio en “Elige tu propia aventura”, de Grosso, en una historia jerarquizada por la voz de Quique Pesoa y el toque sensual de Kate Rodríguez. Los tres cuentos futboleros, con cierto tinte melodramático, conmueven por el relato de Miguel Franchi y el trazo de Rodríguez Jáuregui, que fue fiel al pulso del Negro. Lo interesante de este homenaje es que cada uno de los realizadores expuso su propio estilo y eso no fue en contra de la unidad estética de la película, que entretiene y se disfruta.





“Baby, el aprendiz del crimen”: Robo a canción armada

Calificación: 3 estrellas

Intérpretes: Jamie Foxx, Lily James, Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jon Hamm, Eiza González. Dirección: Edgar Wright. Género: acción. sala: Hoyts, Monumental, Showcase, Village.





Por Luciana Boglioli / La Capital

“Baby, el aprendiz del crimen” cautiva por su estilo impetuoso, la capacidad de su director, Edgar Wright, de quien nunca se había visto una película en Argentina, logra un filme con dosis de acción, música y romance en su justa medida. Esta historia protagonizada por Ansel Elgort, la revelación de la lacrimógena “Bajo la misma estrella”, Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jon Bernthal y Lily James, es un relato que deja sin respiro al espectador. Baby (Elgort) es un joven conductor especialista en huidas que siempre tiene sus auriculares puestos ya que posee un defecto auditivo. El mundo del crimen lo atrapó hasta que conoce a Debora (James), de quien se enamora perdidamente y hace que se plantee abandonar su vida oscura. Pero su decisión no será tan fácil cuando se trata de obedecer las órdenes de un mafioso (Spacey). ¿Lo mejor? Las coreografías en plano secuencia con una banda sonora de lujo sirve de apoyo durante todo el filme, pero que se podría haber usado más eficazmente. Simon & Garfunkel, The Beach Boys, Commodores, T. Rex y Beck, son algunos de los artistas que le dan vida y coherencia narrativa a este filme, que además, con la fotografía de Bill Pope se vuelve por instantes, en un videoclip.