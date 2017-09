Los Emmy, bajo el influjo de la política y la diversidad racial

"The Handmaid's Tale" fue coronada el domingo a la noche como la mejor serie de drama en los Emmy, y se llevó los premios al mejor guión y dirección, además de merecerle los premios a mejor actriz y actriz de reparto a Elizabeth Moss y Ann Dowd, respectivamente. "Veep" y "Saturday Night Live" también ganan en grande.

Sterling K. Brown obtuvo su segundo Emmy consecutivo por su papel en la serie "This Is Us" y en su discurso de aceptación honró a Andre Braugher, quien fue el último actor negro en recibir uno de los premios principales, por "Homicide: Life on the Street" en 1998.

"Se siente diferente pero por razones diferentes. Soy el primer afroestadounidense nominado en 16 años. Eso me impresiona", expresó. Moss ganó su primer Emmy y le agradeció a su madre en un discurso que estuvo salpicado de improperios.

Donald Glover se impuso como mejor actor en una serie de comedia por "Atlanta", que él creó, mientras que Julia Louis-Dreyfus fue agasajada por sexta ocasión por su papel de una política egocéntrica en "Veep", nombrada mejor serie de comedia por tercera vez.

"Quiero agradecerle a Trump por hacer que la gente negra sea No. 1 en la lista de los más oprimidos. El probablemente es la razón por la cual yo estoy hoy aquí", dijo Glover, al tiempo que reconoció que la industria del entretenimiento y los Emmy se han inclinado hacia la política sin parar bajo la presidencia de Donald Trump.

Junto con los Emmy que ganó por "Seinfeld" y "New Adventures of Old Christine", Louis-Dreyfus empató el domingo la marca de Cloris Leachman a la actriz más premiada en los Emmy.

"Saturday Night Live" triunfó más temprano por una temporada de críticas y parodias sobre el presidente Donald Trump, algo que el anfitrión de los Emmy, Stephen Colbert, también hizo en la ceremonia.Los trofeos a los mejores actores de reparto en una serie de comedia fueron para Kate McKinnon, por su interpretación de Hillary Clinton en "SNL", y Alec Baldwin, por su parodia de Trump en el mismo programa de NBC.

Muchas celebridades usaron listones azules en apoyo de la American Civil Liberties Union, que buscó arrojar luz a los aprietos de los jóvenes inmigrantes conocidos como "dreamers", cuyos padres los trajeron de niños a Estados Unidos sin autorización, y ahora enfrentan su posible deportación.

"Big Little Lies" se llevó el premio a la mejor serie limitada y le mereció galardones a Nicole Kidman como mejor actriz y a Alexander Skarsgard y Laura Dern por sus papeles de reparto.

Lena Waithe se convirtió en la primera mujer afroamericana en ganar un Emmy por el guion de una comedia, "Master of None", que compartió con el creador de la serie Aziz Ansari, que es de ascendencia hindú. "Las cosas que nos diferencian, esas son superpoderes", dijo Waithe. "Gracias por acoger a un niñito indio de Carolina del Sur y a una niña negra rara del sur de Chicago", expresó, recibiendo una gran ovación del público en el teatro.

El presidente y director ejecutivo de la academia de TV Hayma Washington rindió homenaje a la creciente diversidad en la pantalla chica. Eso se reflejó en el número récord de actores negros nominados, pero los latinos fueron pasados por alto y Ansari fue el único contendiente de origen asiático.

Donald Trump

Donald Trump se quejó siempre de no haber recibido nunca un Emmy por "The Apprentice". "Se lo deberían haber dado ¿Por qué no se lo dieron? Si lo hubiera ganado, tal vez nunca habría entrado en la carrera presidencial. Nunca se los perdonó y nunca se los perdonará", dijo el presentador Stephen Colbert.

Lynn Elber

Associated Press