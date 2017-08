"Lo que intento hacer es fusionar la espiritualidad con la música"

Ravi Coltrane puede presumir de haberse construido a sí mismo como músico y escapar de la colosal sombra de su padre. Es un músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor y soprano, tal cual lo fue su padre, John Coltrane, a quien apenas conoció en vida, ya que el mítico "Trane" murió cuando Ravi tenía un año y medio de edad.

"De algún modo fue difícil, pero por otro lado yo era un individuo buscando su propio camino", dice a La Capital Ravi Coltrane sobre cómo fue crecer bajo la sombra de su progenitor.

El músico, que esta noche actuará con su grupo en el Parque España, confiesa: "Todos luchamos por nuestro propio estilo o sonido, aún viniendo de padres que eran músicos o artistas creativos. Más allá de la presión externa, la parte interna se siente cómoda con la elección que hiciste y te permite ser claro con tus intenciones como artista. Cuando decidí ser músico fui yo quien lo decidió y lo hice por amor a la música y no porque sentía la obligación o porque mi madre me empujaba a hacerlo. Y eso te permite liberarte de las presiones y las preocupaciones".

Segundo hijo de John Coltrane y la pianista Alice Coltrane, Ravi nació en Long Island (Nueva York) en 1965 pero se crió en Los Angeles (California). "Cuando nos mudamos a California en 1971 yo tenía seis años. Fue una decisión de mi madre, que estaba buscando un ambiente mejor para poder criarme, aunque también lo hizo por su propia vida espiritual. Además, mi tía, que escribía canciones, ya se había mudado a la parte sur de California, y eso influyó mucho en que nos mudemos allí. Esos tiempos fueron muy buenos y únicos", recuerda ahora Ravi.

En 1986 estudió música centrándose en el saxofón en el California Institute of the Arts; luego estudió intensamente con Steve Coleman, cuyo lenguaje moderno —sobre todo el de los Five Elements— heredó, aunque con un sonido más próximo al de Joe Henderson y Wayne Shorter, todos entroncados, definitivamente, en el gran sonido de John Coltrane.

El compositor de "Blue Train" sigue siendo un faro para los músicos de jazz del mundo. No sólo fue innovador en cuestiones técnicas respecto al instrumento sino que fue un revolucionario por su consagración a la fe, por tomar al jazz como una vía espiritual. En 1964, publicó una de sus obras más trascendentales, "A Love Supreme", una suite dividida en cuatro partes, que inesperadamente se transformó en el disco más popular y más vendido de toda su carrera. Tres años más tardes, cuando parecía estar recuperado de sus adicciones al alcohol y a las drogas pesadas, como la heroína, moría a los 40 años. Su mujer Alice desarrolló su propio estilo a partir del piano, el órgano y el arpa, pero incorporó algunos instrumentos de la India, y sobre finales de los 60 publicó sus más importantes discos en el sello Impulse! Luego, ya interesada por las religiones orientales, viajó a la India y se convirtió al hinduismo. Tras 25 años sin aparecer en escena, en 2006 llevó a cabo tres actuaciones en los Estados Unidos, la última de ellas fue el 4 de noviembre en San Francisco, con su hijo Ravi, Charlie Haden y Roy Haynes. Murió en enero de 2007, a los 69 años.

"En cierta forma y a través de mi música deseo expresar toda esa espiritualidad, porque soy un gran admirador del trabajo de mis padres. Vi a mi madre como música toda la vida y ella expresa un ideal y unos principios más elevados relacionados a esta espiritualidad. Y vi como esto marcó y elevó a la gente, en cierto punto, la espiritualidad en la música de mi madre, elevaba a la gente", dice Ravi. Y añade: "Siempre vi cuán poderosa podía ser la música para formar la conciencia de la gente. Por eso mi objetivo y lo que estoy intentando hacer es fusionar la espiritualidad con la música. Estoy seguro que una parte de mi misión está emulando la actitud espiritual de mis padres".

EM_DASH¿Quién influyó más en su música, su padre John, su madre Alice o Steve Coleman?

—Todos me influenciaron, pero mi madre fue una gran influencia. Como mi madre fue quien me crió, ella tuvo una gran influencia en mi vida y en mi carrera musical. También es cierto, más allá de que mi padre haya fallecido cuando yo tenia un año y medio, su música tuvo una influencia muy grande en mí, en cuanto a la idea de cómo puede ir cambiando la música. Además, Elvin Jones, tuvo una gran influencia en mí.

—El año pasado fue nominado a los premios Grammy por su álbum "In Movement", ¿qué tan importantes son los premios?

—En los últimos 15 años la industria de la música ha crecido muchísimo, por eso, hoy hay una variedad de más de cien premios musicales. Por lo cual, más allá de que me den un Grammy, lo más importante para mí es mantener el foco en la creación musical.

—En los próximos meses también saldrá a la venta "Opening life from Temple University of Philadelfia", que es un concierto en vivo de 1966 de su padre. ¿Qué tiene de especial esa grabación?

—Sí es cierto, va a salir en muy poco tiempo. Lo especial de ese concierto es que lo hicieron mi padre y madre juntos, es único. Fue un show importante en varios aspectos, pero por sobre todas las cosas, para sacar un lado espiritual de adentro, que se relaciona con las canciones de negros en las iglesias. No es como un típico concierto de jazz sino que está más relacionado a los gospel de los domingos. Además, como este show fue en la ciudad natal de mi padre, quería expresar mucho y estaba tan emocionado que hasta se puso a cantar en el concierto. Creo que mi padre quería expresar un mensaje muy profundo. En Estados Unidos el disco ya está disponible desde hace un año, así que me sorprende que recién ahora se lance en todo el mundo.

EM_DASH¿Qué discos elige de sus padres? ¿Y qué otros le gusta escuchar?

De mi padre, "Al Love Supreme" y de mi madre "Universal Protestant". Además me gustan mucho los discos de Steve Wonder, sobre todo lo de los años 70. También amo "Purple Rain", de Prince, y "Abbey Road" y "Let it Be", de los Beatles.

Cuarteto

"El repertorio va a estar basado en nuestra música original. Y además, vamos a grabar algo al final de show", indica Ravi Coltrane sobre el recital que dará en Rosario junto a David Virelles en piano, Dezron Douglas en contrabajo y Johnathan Blake en batería..El concierto en el Príncipe de Asturias arrancará a las 21.30.