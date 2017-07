"Lloramos, me enoja lo berreta de la situación", contó Yanina Latorre desde Punta del Este

"Estamos en un proceso, no hubo reconciliación porque nunca hubo separación, nunca me peleé ni creo que me pelearía, nunca hablé mal de él", aseguró la panelista a "Los ángeles de la mañana".

"Vinimos a tratar de estar lejos de Buenos Aires, a estar tranquilos, dormir, chupar, comer y hacernos masajes", detalló.

"Me embola estar aclarando lo que no hay, no tengo de que esconderme ni ocultar, no soy una ladrona y Diego tampoco. Hablo porque yo laburo de esto. Él no tiene por qué contarle o no a la gente qué hace en su cama. Lo mejor que hago en la vida es ser madre, todo lo hago por mis hijos", agregó.

"A veces lloramos y a veces nos reímos, es un proceso largo. Con Diego nunca estuvimos mal, mantenemos una armonía. Hablamos mucho y lloramos un montón, los dos, Diego también llora", reveló.

Respecto a sus sentimientos, analizó: "Me enojó la mentira, lo marginal y lo berreta de la situación, pero eso no me llevó a una crisis profunda".