Llegó la respuesta de Mariano Martínez sobre las "tormentosas" declaraciones de Lali Espósito

Mariano Martínez respondió las polémicas declaraciones que hizo Lali Espósito sobre su noviazgo con él. "Era una relación tormentosa. No teníamos la misma forma de querer", había expresado la cantante en la revista Gente.

Consultado sobre esto en una nota para Intrusos, el actor fue cauto. "Sinceramente, no leí la nota. Bueno, es lo que ella opinó y quiso explayarse así, en público y está perfecto. Yo elijo no explayarme. Pasó un año y medio de que terminamos la relación y me guardo los momentos buenos y no buenos para mí. Desde mi punto de vista y desde lo que yo viví, me lo guardo para mi intimidad y respeto lo que dijo en esa revista. Es lo que le pasó, lo que sintió y está perfecto", aseguró, mientras su mujer Camila Cavallo lo escuchaba a pocos metros, sosteniendo a su bebé Alma.

"¿Vos lo viviste parecido?", repreguntó el notero. Mariano no quiso ahondar en el tema. "Lo que yo viví me lo guardo para mí, y respeto. No tengo nada para decir, es así", concluyó.