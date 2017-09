"Laurita será gauchita y hará bien el programa", dijo Cathy Fulop sobre su reemplazante

Catherine Fulop anunció con tristeza el final de "Mi gente bella", el ciclo radial que conducía en las mañanas de FM Vale. En su lugar, desde octubre llegará a ese espacio Laurita Fernández para sumarse a la emisora y la venezolana, lejos de cualquier enfrentamiento, le deseó suerte.

"Ella parece una muchacha muy trabajadora, la veo en todos lados con el Bailando y en Combate. Imagino que va a ser muy gauchita y va a hacer bien el programa", aseguró Catherine en La Once Diez.

Igual se siguió lamentando por la decisión de las autoridades de la radio de no renovarle su contrato: "Ellos me dijeron que quieren una imagen más joven porque necesitan convocar público más joven, lo sentí como un sartenazo en la cabeza", aseguró.

Esta mañana estuve en RADIO @vale975 con @fulopcatherine y @fundacionavonargentina Vengan el próximo 24 de septiembre a la caminata para concientizar sobre el #CancerDeMamas



"Yo hubiese preferido que este ciclo termine mejor, más prolijo. Iba a la radio todas las mañanas, hacía todo tanto de corazón, que me duele que me hayan tratado como si fuera un número", manifestó en diálogo con Catalina Dlugi.

"El dolor por estas formas no te lo ahorras, y yo no me di cuenta porque empezaron dejando de darle importancia a mi programa, pequeños detalles que no supe leer, nos sacaron muchos de los premios que dábamos, me sacaron los invitados, nunca me dejaron ser yo misma, pero mi familia está contenta porque voy a estar en casa", finalizó Catherine Fulop.