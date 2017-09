Laurita Fernández rompió en llanto cuando Angel de Brito le contó lo que se dice de ella

Luego de realizar su performance sobre la pista de baile y tras recibir la evaluación del jurado, Ángel de Brito disparó un comentario que movilizó emocionalmente a Laurita Fernández

"Tus compañeros se quejan de que no los saludás", arrancó el periodista.

"No puedo contestar, dame nombres", exigió ella. "Dicen que tirás besitos de lejos", contestó él.

"Saludo a todos los cámaras uno por uno", explicó luego Laurita.

Por su parte, Marcelo Tinelli comenzó a preguntarle a cada uno de los camarógrafos si la rubia los saludaba.

En ese momento, Laurita rompió el llanto: "Entiendo que es un chiste, pero no me gusta que digan eso. Ideas es como mi casa. Me quedo mal, si hay algo que tengo es respeto por los que trabajan acá".