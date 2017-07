"Las marionetas te fragilizan, son un retorno a la inocencia"

Marionetas clásicas saltan al escenario dibujando una constelación de estrellas. Juntos recrean temas de Elvis Presley, Frank Sinatra y Los Plateros, en un viaje a los años 50 y 60. Ese es el eje central de "El show de la música", el espectáculo de marionetas de Los Arana que se presenta mañana y el próximo domingo, a las 15, en el marco del ciclo Vacacionarte, que se realiza por primera vez en Funes. Este ciclo ofrece opciones infantiles para diferentes edades y tiene lugar en el Centro Cultural Campus IUGR (H. Yrigoyen s/n, entre Arturo Illia y Colectora).

Fundada por los hermanos Juan Manuel y Maximiliano Arana, Los Arana es una agrupación que profundiza en el concepto del marionetista visto desde la perspectiva del actor. A partir de 2003 se centraron en la creación y dirección de espectáculos de marionetas de hilo, producidas y manipuladas por los integrantes de la compañía.

"La idea para este espectáculo surgió a partir de la inquietud de querer representar con marionetas tradicionales de hilo a distintos músicos que entregaban todo en sus canciones y que se terminaron transformando en clásicos con el correr de los años", explicó Juan Manuel Arana sobre "El show de la música". "En primer lugar elegimos músicos que nos cautivaban y que evocaban una época, y luego fueron apareciendo otros personajes que no son cantantes y que aluden a pequeños momentos atravesados por la música", agregó.

"El show —según Arana— es un desfile de personajes en el que cada uno va dejando su impronta, pasando por la nostalgia, el romanticismo y el amor. Tenemos a «Frankinatra», que hace brillar la voz del famoso Frank Sinatra, y a Rogelio, que con su simpatía nos regala canciones de Los Plateros y termina a puro rock con el rey Elvis. Es un show bastante ecléctico. Lo disfruta desde un niño hasta un adulto", afirmó.



Poder innato. El marionetista reconoció que "muy pocos niños conocen este tipo de canciones", pero acotó: "Todos traemos el poder innato de disfrutar la música. Desde mi punto de vista la música es una sola, y se va reciclando para ser nuevamente escuchada sin importar la época o quién la escribió. No son viejas las canciones, sino que maduran", señaló.

En esta época, donde el entretenimiento para los chicos está dictado por las computadoras y las pantallas, la pregunta central sería cómo captar la atención de los niños por medio de marionetas. "La tecnología ya es parte de nuestro mundo, donde todo está aparentemente a nuestro alcance. Pero si bien los pibes están atravesados por lo virtual también necesitan de lo análogo", respondió Arana. "El instinto primitivo no se pierde. Creo que las marionetas traen una carga: cuando se presentan te fragilizan, son un retorno a la inocencia y te enternecen. Luego está en cómo uno presenta la historia que quiere contar", enfatizó.

Juan Manuel y Maximiliano Arana comenzaron a formarse como actores en los años 90. Luego, como titiriteros, fueron parte de una exposición itinerante con más de 180 títeres de todo el país. "Entre ellos estaban los de Sara Bianchi, Mané Bernardo, Villafañe y Ariel Bufano... Teníamos de todos los tamaños y todas las técnicas que te puedas imaginar. Las marionetas de hilo de Ariel Bufano fueron tan cautivantes que dejaron en nosotros una semillita que prendió años después en la investigación de esa técnica", recordó Juan Manuel. Sobre la evolución de su trabajo reflexionó: "Creo que hay una evolución constante en la mirada de lo espectacular. Ya no se trata de ser actor, titiritero, músico o bailarín. Todas las disciplinas se ponen al servicio para poder consumar el hecho teatral".

Los Arana también tuvieron la oportunidad de mostrar sus marionetas en el exterior. "Fuimos a España en varias ocasiones y participamos de distintos festivales. También actuamos en distintos países de América latina. Las experiencias fueron intensas. A la hora de encontrarse con otras culturas e idiosincrasias uno se termina nutriendo y modificando", aseguró.





Más propuestas para la próxima semana

El cliclo Vacacionarte, que se realiza en Funes, tiene más propuestas en sus diferentes espacios. Hoy a las 15 se presentará la obra "La casita del campo" y a las 17 actuará el grupo Mano a Mano Circo. Mañana, a las 17, sube a escena "The Jumping Frijoles hacen el match". El jueves 20, a las 15, se presenta Alicia Caerina (para niños de 1 a 6 años), y a las 16 arranca el show "Rockeala", con Fabián Gallardo, Pablo Pino, Ike Parodi, Evelina Sanzo y Flor Croci. El viernes 21, a las 17, se presenta "Circo de bolsillo", y el sábado 22 hay dos obras: a las 15, "Luna gatuna", y a las 17, "Romeo y Julieta". El domingo 23, a las 17, se presenta "Mío (de mí), del grupo Vamos que nos vamos.