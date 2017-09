Las fotos de Benajmín Vicuña junto a la China Suárez al llegar a la misa en memoria de Blanca

El viernes se cumplieron cinco años de la muerte de Blanca Vicuña. Y como en cada aniversario, Carolina " Pampita " Ardohain y Benjamín Vicuña encabezaron una misa en su memoria.

La ceremonia fue en la iglesia San Martin de Tours, donde Pampita llegó con una ofrenda floral junto a sus dos hijos menores, Beltrán (5) y Benicio (2), y acompañada por sus amigas Angie Balbiani y Barbie Simons. De la cita también participó su mánager, Gastón Stati.

caras2.jpg



Por su parte, Vicuña arribó a la iglesia con otro ramo de flores y acompañado por Eugenia "la China" Suárez. La revista Caras publicó la foto de la pareja e informó que el actor chileno "arribó a la iglesia tomado de la mano de la China, quien no formó parte de la misa y se retiró a los pocos minutos".

En una entrevista reciente, el actor chileno se había referido al dolor por la ausencia de Blanquita: "No hay un solo día en que yo no piense en Blanca, soy un hombre extraviado, y en ese sentido la China comparte mi dolor desde el lugar que puede. Hay que ser muy generoso para acompañar a alguien en ese camino. Valoro profundamente su entrega porque no es nada fácil".