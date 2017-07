Las estrellas de la música vuelven a brillar en Argentina

Jack Johnson, Phoenix, Fatboy Slim, Los Fabulosos Cadillacs y PJ Harvey serán las principales figuras del próximo Personal Fest que se realizará el 11 y 12 de noviembre próximo en el Club Ciudad de Buenos Aires.

Con esos grandes regresos internacionales y la presencia de la banda liderada por Vicentico, se suman a la lista varias figuras ascendentes de la música de todas partes del mundo. Entre ellos figuran el brasileño Seu Jorge, la española Mala Rodríguez, los británicos Daughter, los estadounidenses The Black Angels, Neon Indian, Whitney, el canadiense Homeshake y los mexicanos Little Jesus.

En cuanto a los artistas locales, los primeros confirmados son Turf, Poncho, Klub, Benjamín Amadeo, Callate Mark, Banda de Turistas, Diosque, Bandalos Chinos, Francisca y Los Exploradores, El General Paz y La Triple Frontera, Rayos Laser, Chucky de Ipola, Viva Elástico, entre otros.

También actuarán artistas representantes de la escena emergente como Cállate Mark, Místicos, Bandalos Chinos, Rayos Laser, Francisca y Los Exploradores, Banda de Turistas, Diosque, Viva Elástico, Ok Pirámides, Altocamet, los uruguayos de Boomerang, el rapero Orion XL, Anetol Delmonte y Weste.

Jack Johnson vuelve al país después de tres años para presentar su nuevo disco de estudio, "All The Light Above It Too", que editará en septiembre de este año. Por su parte, los franceses Phoenix llegarán por cuarta vez al país de la mano de su recientemente editado "Ti Amo", mientras que Fatboy Slim regresa tras siete años de ausencia para hacer bailar con sus éxitos de todos los tiempos. A 13 años de su primera presentación en el marco de la edición debut del Personal Fest (en noviembre de 2004), será la segunda visita de PJ Harvey a la Argentina. Por su parte, Fatboy Slim vuelve a tocar sus clásicos en el país luego de seis años de ausencia.