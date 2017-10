Las estrellas brillaron a pleno en la 25ª edición de los premios Magazine

No fue una noche de lunes más. El glamour extremo y las estrellas más importantes del país se empoderaron del Centro de Convenciones del City Center en la 25ª entrega de los premios Magazine. Mirtha Legrand —una asistente implacable—, su hija Marcela Tinayre, Nacha Guevara, así como personalidades de la política como la intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lifschitz fueron algunos de los invitados de lujo de la gala de premiación creada por Carlos Bermejo.

El diario La Capital, con motivo de la inminente celebración de su 150º aniversario, fue galardonado con el Magazine de Platino, que también recibieron Luis Landriscina, Pepe Cibrián y Mirtha Legrand. Además, recibieron el Magazine homenaje de platino Jairo, Pepe Soriano, los Midachi y Juan Carlos Baglietto.

Como una producción que no tiene nada que envidiarles a los premios Martin Fierro, sobresalían las 54 mesas con candelabros con velas, 60 bolas de boliche y una infraestructura de lujo. La Rosario Pop Orchestra les dio la bienvenida a los 600 invitados y un coro con "Don't stop me now", de Queen, anticipó lo que sería una notable velada de emoción y celebración.

Así aparecieron los anfitriones de la noche, Carlos Bermejo con un elegante smoking negro y Gachy Santone luciendo un vestido rojo de seda que acompañaba su carácter alegre y festivo.

"Hoy cumplimos 25 años de un sueño que creímos que iba a ser debut y despedida. Y hoy logramos que Rosario sea una capital cultural", destacó Bermejo al inicio de la velada y aseguró que la idea de los galardones es "festejar el cine, las artes, la música, y generar unión, nos hace falta estar juntos a los colegas de todos los medios".



Un mimo al alma



Como cada año, los artistas fueron subiendo al escenario a recibir sus premios y con sus discursos hicieron que la noche se tornara cálida. La cantante Sandra Corizzo fue una de las rosarinas premiadas, y expresó: "Confío en que el camino del músico independiente siga creciendo gracias a estas pequeñas actitudes".

"Rosario directo", de Canal 5, recibió un galardón y subió a recibirlo Sonia Marchesi, periodista, productora y conductora, que aseguró que "no es fácil levantarse a las cuatro y media y ponerle onda", mientras que su colega de todas las mañanas, Leo Ricciardino, pidió por la aparición de Santiago Maldonado.

Sandra Mihanovich también recibió su premio y le regaló al público una versión de "Honrar la vida".

Mario Vidoletti y Silvia Campanari fueron otros dos rosarinos premiados. "Gracias, Carlos, por reconocer a artistas locales y nacionales al mismo nivel", dijo la cantante.

La baladista Julia Zenko agradeció el premio cantando "Como la cigarra", de María Elena Walsh. "A la hora del naufragio, alguien te rescatará...". Los presentes se unieron efusivos, convirtiendo este en uno de los momentos más emotivos de la noche.



El premio a La Capital



Sin duda, uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega del Magazine de Platino al Decano de la Prensa Argentina. El gerente general de los medios de América en Rosario, Pablo Abdala, fue el encargado de recibir el galardón, que le entregó Marcela Tinayre. "Para nosotros es un orgullo recibir este premio, ya que dentro de 42 días cumplimos 150 años. Somos el diario más antiguo del país, por eso te agradecemos muchísimo haberte acordado, Carlos. Gracias en nombre de todos los accionistas", destacó Abdala, quien además destacó que comparte este premio con "los periodistas, corresponsales, maquinistas, vendedores, comerciantes; todos ellos hacen que el diario llegue cada día al lector", expresó emocionado.

Por otro lado, Abdala explicó el enigma de por qué se le llama "decano" a La Capital: "Hay que remontarse a los monasterios medievales, donde para agruparse los monjes lo hacían de a diez y al miembro más antiguo de esos grupos se lo denominaba decano". "Sin los lectores no seríamos nada, así que muchas gracias a todos , concluyó.

Otros de los premiados fueron el actor Luis Luque, Fátima Florez y Jairo. "Carlos, siempre es un placer ver a tanta gente que uno ama reunida", dijo el cantante.

Por su parte, Pepe Soriano dejó un simple pero sabio mensaje: "Gracias Rosario, ojalá todos los argentinos seamos como el trigo y sepamos ser pan de cada día".

En el rubro musical, Baglietto y Coki Debernardi fueron dos de los premiados. El rockero subió con su hija a recibir el premio y destacó que "los artistas estamos para preguntar", y también preguntó por Santiago Maldonado.

La cuota de humor la brindaron los Midachi, representados por Miguel Del Sel. El actor y político pidió un aplauso para el gobernador, la intendenta y el ex gobernador también presente, Antonio Bonfatti.

Ya cuando el reloj marcaba la una de la madrugada y todos habían degustado el solomillo de cerdo con gastique de naranja, Nacha Guevara subía a recibir su galardón vestida de flores: "Amo Rosario. El primer teatro que llené en mi vida fue el Astengo".

Uno de los últimos en recibir su galardón fue Luis Landriscina quien destacó que "a un país se lo puede matar sacándole su lengua y su música". Graciela Borges recibió su galardón y el cierre musical estuvo a cargo de Lavié con "A mi manera".

Y finalmente, la gran asistente y madrina de oro de los Magazine, recibió su premio. Mirtha Legrand subió al escenario agradeció emocionada a los presentes: "Amo esta ciudad. Mi madre fue maestra del Saladillo, aquí estudié todo para ser artista".

En diálogo exclusivo con La Capital, Legrand admitió que los lunes no sale, pero que esta vez hizo la excepción. Y contó que siempre lee el diario.