Lali Espóstio hizo una inesperada confesión íntima y encendió las redes sociales

Lali Espósito vive un presente prometedor a nivel profesional y amoroso junto Santiago Mocorrea, con quien está en pareja hace casi ya un año.





La actriz brindó una entrevista en la que revela, sin filtro, sus gustos y cómo vive la vida: "Soy una persona que disfruta y goza de los placeres. Total: me encanta morfar, me encanta coger, me encanta todo. Como me encanta lo placentero, cuando no me encuentro en ese lugar, me siento incómoda".





"Siempre me paré de una manera muy natural: nunca me impuse cómo quería que me vieran los demás. Soy muy verdadera en un mundo de plástico", agregó en Revista Viva.





Luego, hizo referencia a su noviazgo y admitió: "Mi novio se dedica a otra cosa, por suerte. Nunca había experimentado la situación de que en una misma charla pudiéramos dejar de hablar de mí para hablar del trabajo del otro. Eso es espectacular".





En este marco, fue que recordó su relación con Mariano Martínez y disparó: "En mi última relación, antes de la actual, me sentí un adulto por primera vez en una pareja... Y aprendí algo: ya no soy la salvadora de nadie. Me di cuenta de que yo en esa relación merecía recibir. Estuvo buenísimo, porque la pasé bien".