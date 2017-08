Lali Espósito se cruzó al aire con una compañera de escuela que le hacía bullying

Lali Espósito también fue una niña alguna vez, y como le pasa a tantos niños en edad escolar, sufrió el bullyng por parte de una de sus compañeras de curso durante la escuela primaria.

La artista recordó una anécdota de aquella época con una excompañera a la que le aplicó un puntapié en la tibia con el yeso que tenía luego de que ésta se burlara de ella.

Sin embargo, el recuerdo no quedó ahí ya que en un esfuerzo de producción el programa logró ubicar a la chica en cuestión y cruzarla al aire con la cantante. "Te pido mil disculpas hoy, esa tibia ya está más grande. ¿Te acordás del episodio? Vos eras bastante guarrita. Yo tenía un yeso y vos me tiraste algo y yo, como gnomo cabrón, te tiré una patada", recordó Lali ante las risas del otro lado de Johanna, su ex compañera.

"Eso fue lo más cerca que estuve de la violencia física", reconoció la intérprete, quien aprovechó el diálogo para elogiarla en el programa "Perros en la calle".

"Me acaban de mostrar una foto tuya y estás hecha una bomba. Todos sabíamos que ibas camino a eso, que ibas a estar más buena que un feriado puente", concluyó Lali con su habitual buen humor.

En tanto, Johanna, la "linda del curso", como la recordó Espósito, le devolvió los elogios al decirle que "sabíamos que ibas a triunfar".