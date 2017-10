Lali Espósito dijo que sueña con "formar una familia" y reveló un secreto sobre su novio

Lali Espósito y Santiago Mocorrea atraviesan un gran momento como pareja. Por eso no es raro ver los intercambios de mensajes de cariño en las redes y las románticas declaraciones.



Pero ahora, la cantante que convocas multitudes de adolescentes en sus recitales, confesó que uno de sus hits está dedicado a su pareja.



"Mi tema Una Na Na es para Santiago Mocorrea. Él es muy lindo y muy espectacular como hombre, más allá de su belleza que, obviamente... ¡para mí es el hombre más lindo del mundo! Es una persona muy especial y en este trabajo que tengo tan particular, con viajes y agenda tan ajetreada, es lindo encontrar a alguien que te banca, te apoya, te entiende. Me acompaña todo lo que puede porque él es como un rockstar en los suyo y también tiene su agenda apretada así que nos acompañamos mutuamente siempre. Ahí está la clave porque también es una persona exitosa en lo suyo y yo también lo acompaño", reconoció en declaraciones al programa radial Agarrate Catalina.



"En la canción hay una declaración de amor porque me siento muy enamorada y no sé si es por mi edad, capaz uno va creciendo y teniendo pensamientos de formar una vida. Al principio me hacía la dura, no quería hacerme la noviera y estar en un lugar de relax y de estar sola. A él le costó conquistarme y guarda, que tampoco él es un chico fácil. Yo soy su fan", agregó.



Además, destacó lo especial que es su vínculo con Mocorrea: "Cuando el amor es lindo, sano, verdadero, se trata de sacar lo mejor de la otra persona y vivie con lo peor porque todos tenemos cosas buenas y malas. Pero cuando hay un amor tan puro, que yo siento que tengo con Santi, saca lo mejor de uno. El amor es felicidad y cuando no es así, se nota".



Por último, Lali dejó en claro que pasar por el altar no forma parte de sus prioridades: "No soy muy Susanita en el sentido de que no sueño con el casamiento. Si sucede será un fiestón, supongo, pero nunca soñé con eso. Para mí es un sueño más real formar una familia y tener una casa. Sueño con tener hijos, no sé si muchos, pero creo que estaría bueno que me suceda en algún momento en el que pueda dedicarles el ciento por ciento de mi tiempo, sin dejar de desarrollarme profesionalmente. Uno proyecta porque el amor te hace proyectar pero trato de vivir el momento. Lo mejor que tenemos es el presente y después la vida dirá".