La vida de Britney Spears se convierte en película

"Por siempre Britney", la biopic que relata la vida de la princesa del pop, Britney Spears, se estrena hoy a las 23 por la señal de cable Lifetime. La película refleja su ascenso a la fama, sus controversiales relaciones amorosas y su publicitada crisis de 2007. Está protagonizada por Natasha Bassett (en el papel de la cantante estadounidense), Nathan Keyes (como el también cantante y actor Justin Timberlake, primer amor de Britney), Clayton Chitty (como Kevin Federline) y Nicole Oliver (en el rol de Lynne Spears, madre de la estrella).

Spears, de 35 años, dio sus primeros pasos en el programa infantil "Mickey Mouse Club", y consiguió sus primeros fans como solista al acompañar las giras de N'Sync, la banda liderada por su entonces novio Justin Timberlake. Desde entonces, su carrera comenzó a crecer, dejando de lado el aspecto de adolescente tímida de "Oops... I Did It Again" para convertirse en la chica sexy de "I'm A Slave 4 U". El matrimonio tumultuoso con el bailarín Kevin Federline, con quien tuvo dos hijos, el consumo de drogas y hasta el episodio en el que decidió raparse también forman parte de la vida de una mujer que logró reponerse.