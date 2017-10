La secuela de la exitosa "It" llegará a los cines en septiembre de 2019

La secuela de la exitosa película de terror "It", basada en un best seller de Stephen King, se estrenará en septiembre de 2019 y será dirigida por el argentino Andy Muschietti, quien en este nuevo filme quiere indagar en el origen del terrorífico payaso Pennywise. Bill Skarsgard, el actor que encarna a Pennywise, reveló que los estudios New Line Cinema y Warner Bros —después del éxito de la primera entrega que llegó a los 478 millones de dólares de recaudación a nivel mundial— han resuelto filmar la secuela.

La segunda parte de la película de terror llegará de la mano del mismo director de la primera, Andy Muschietti, y Gary Dauberman ("Annabelle") será uno de los guionistas. La primera parte de "It", estrenada el pasado 7 de septiembre, se centra en un grupo de amigos que intenta acabar con el malvado payaso y, en la secuela, continuará la historia de estos niños en su edad adulta.

"La primera película funcionó muy bien con la historia de los niños, la gente se enamoró de ellos, pero en la segunda habrán crecido, y creo que la mejor forma de llevarla a cabo es haciendo que esa película sea muy diferente a la primera", afirmó Skarsgard.

El actor que interpreta al terrible payaso ha revelado en una entrevista para IGN algunos detalles de lo que lo que el público encontrará en la segunda parte de la historia. En cuanto a su personaje, también aseguró que "es importante explorar los aspectos psicológicos del terror", además del origen de Pennywise, "quién es y de dónde viene". Sin embargo, en relación a este último punto, también advirtió que es una idea "muy abstracta", que "ni siquiera está completamente clara en la novela de Stephen King".

La película estará ambientada 27 años después del primer filme, ya que es el tiempo que pasa hasta que Pennywise regresa. Por lo tanto, siempre ha estado claro que la secuela sería, en principio, una historia sobre el llamado "Club de los Perdedores", pero ya adultos. Skarsgard también aseguró que habrá más historias aparte de esa, y si él se sale con la suya, "algunas cosas serán alucinantes", afirmó.

"It", que sigue primera en la taquilla de Argentina, se convirtió en la película de terror más vista de todos los tiempos, ya que llegó a superar a "El exorcista". El filme es un éxito enorme para la industria teniendo en cuenta que costó apenas 35 millones de dólares.