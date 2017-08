"La risa es el certificado de calidad del stand up"

Es un boom en las redes sociales: actualmente tiene más de 250 mil seguidores en Instagram, 20 mil en Twitter, 40 mil amigos en Facebook, 10 mil suscriptores en YouTube y más de 900 mil reproducciones en sus videos. Lo cierto es que Federico Cyrulnik es el comediante de stand up más popular del momento y llega a Rosario para presentar su nuevo espectáculo "Típico de Pitbull" hoy, a las 21.30, en Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

"Empecé a crecer mucho en las redes sociales, y lo que pasaba en Instagram se traducía en el teatro. Hoy en día trabajo de las dos cosas, el stand up por un lado y las redes sociales, por otro. Todo se fue dando re contra de a poco. Todos los días subía videos y tenía 10 mil o 20 mil visualizaciones, y así en un año, me fui dando cuenta de qué le gusta a la gente. Todo depende de cuán efectivo es y si se vuelve viral", destacó Cyrulnik en diálogo con Escenario.

Con nuevo stand up, mucha música, improvisaciones y sorpresas, en este espectáculo 3.0, habrá participación del público y contará con la presencia de Tito, su perro que se cree pitbull, Pampa, su compañera tierna y que hace pozos, Fefo, un perro con dentadura "especial", Luli y Juan, dos personajes que representan a los chicos y chicas, y más personajes de sus videos.

En cuanto a los temas de sus monólogos, son súper variados: "Es un viaje por todos los temas que me gustan, como los padres de tu ex, los perros, los judíos, Israel, la marihuana. Hablo de miles de cosas. Puedo estar hablando de perros, de repente salto a los suicidas árabes y de la nada, un personaje mío sale a regalar relojes de papel", señaló.

Cyrulnik, hermano de la conductora Jimena Cyrulnik, que se popularizó en el programa "Versus", transitó el mundo de la televisión antes de llegar al escenario. Fue conductor y actor en "Caja Rodante", un programa de formato magazine emitido por Canal 7, la TV Pública, y grabó más de 20 comerciales en diferentes lugares del mundo. En otra de sus facetas, fue jefe de contenidos, director de actores y actor para Disney Channel en el segmento "Zapping zone".

¿Qué cualidades hay que tener en el mundo del stand up? El actor, que tiene como referentes argentinos a Juan Barrasa, Pablo Fábregas, Fernando Sanjiao y a internacionales como George Carlin, Eddie Izzard y Ricky Gervais, respondió: "Hay que tener mucha paciencia, hay que esforzarse y saber manejarse dentro del ambiente que tiene muchas frustraciones. Al principio, el rechazo en el humor es muy fuerte. Cuesta mucho no ser gracioso a llegar a ser muy gracioso y llenar un teatro. Es un camino muy largo... Al principio tenés 10 minutos buenos, después 20 y recién después de un tiempo largo, llegás a más de una hora de show. También es muy importante saber escuchar al público para modificar los chistes. El humor es tan subjetivo que algunos piensan que hacen las cosas bien pero que el público no se ríe. Y no es así. El stand up es efectivo si la gente se ríe. La risa es el certificado de calidad del stand up".