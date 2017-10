La respuesta de Pampita a las fuertes declaraciones de la China Suárez

Pasa el tiempo, pero las diferencias entre Carolina " Pampita " Ardohain y Eugenia "la China" Suárez no se terminan. En estos días fue la actual mujer de Benjamín Vicuña la que ninguneó a la modelo que no tardó en responder.

En la última nota que dio en la revista Gente, la China dejó en claro que no está en sus planes mejorar el vínculo con Pampita. "No sé si me interesa. No es mi prioridad, y la de Benjamín tampoco. Él tiene su relación con la mamá de sus hijos, como debe ser. El trato es entre ellos; no veo por qué debiera entrar yo", dijo.





Embed La amamos! ❤️ @gimenezsuok Una publicación compartida por Pampita (@pampitaoficial) el 9 de Oct de 2017 a la(s) 5:51 PDT



E incluso la China manifestó que la acusación de infidelidad que en aquel momento lanzó Carolina en los medios fue mentira. "No tolero la mentira. Quizá en su momento debí salir a defenderme un poco más, pero tengo una hija".

Conocidas estas declaraciones, Pampita fue abordada por Majo Martino para "Este es el Show" y si bien no quiso confrontar no eludió las preguntas. "En la revista Gente estaba la China Suárez en la tapa y le preguntaron por vos", dijo la notera. La jurado del Bailando sin inmutarse respondió: "Ya saben que no hablo de esa persona. Lo han intentado todo el año. Yo no hablo, no respondo nada y no me meto en esos temas... Me gusta hablar de mi trabajo, de mis cosas, de los sueños que tengo, de mi familia, de Showmatch, de Pampita Online, de la peli. Me gusta hablar de mis cosas, no me gusta hablar de otra gente".





Embed Back @chinabyantolin Una publicación compartida por China Suarez (@sangrejaponesa) el 12 de Oct de 2017 a la(s) 5:16 PDT



La notera repreguntó: "Pero cuando hablan de vos, ¿te molesta?". Pero Pampita se mantuvo firme: "No, no me importa. Yo sé cómo me manejo y eso es lo que a mí me importa. No me detengo en los demás, sigo para adelante. Yo hablo de mí, jamás hablaría de otra persona. Me gusta tener cosas yo para decir, cuando no tengo nada que decir no aparezco, no doy una nota. No me importa lo que digan, no me encuentran".

Por otro lado, la novia de Pico Mónaco aclaró que en el programa chileno Primer Plano no habló de la China, sino que se refirió a sus hijos y al amor que pretende que obtengan en la casa que comparte Vicuña con la actriz.

"En esta etapa que estoy transitando estoy muy feliz, muy tranqui y disfrutando mucho de mi trabajo. Nunca hablé de esa persona... En Chile hablé de mis hijos, que me gusta que en la casa en la que estén reciban el mismo amor que en mi casa", sentenció, poniéndole punto final con una sonrisa al incómodo tema. }