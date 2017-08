La reacción de Lali Espósito ante los reiterados "errores" de Susana en plena entrevista

Lali Espósito fue una de las invitadas estelares anoche del programa de Susana Giménez . La joven cantó su tema "Una na" y luego mantuvo una charla plagada de "errores" con la diva.

"Estás más linda que nunca", le dijo al comenzar la charla la diva a Lali, que de inmediato le respondió: "El amor hace bien".

"El amor nos hace mejores", agregó la cantante y detalló que desde hace siete meses está de novia con el productor Santiago Mocorrea, a quien conoció cuando la joven recién estaba comenzando su carrera musical.

Lali cantó "Una na"



"Así lo conocí, pero yo estaba de novia y no sé si él también. Años después, el año pasado, me invita a salir porque yo estaba soltera. Habían pasado tres años", recordó la artista que luego pidió, entre risas, que hablaran de otro tema para no incomodar a su novio.

"Hablemos de otra cosa, hablemos del Indec", pidió la cantante, lo que provocó la risa de la diva.

"También fuiste telonera de Katy Perry y yo decía esto no fue acá, ¿o sí?", preguntó la conductora, revisando sus apuntes, y de inmediato Lali reaccionó: "Sí, Susana".

"¿Vino acá Katy Perry? ¡Ay, no lo sabía!", aseguró sorprendida la diva.

La entrevista siguió y Susana volvió a acudir a su "ayuda-memoria" para su siguiente pregunta: "¿Y la productora es tu mamá? ¿O no?".

lali sobre su novio



Lali volvió a reírse con el nuevo error. "¿Quién te dio este papel, Susana? ¡Dejame ver!", le dijo divertida y se levantó de su asiento para espiar los apuntes de su anfitriona.

Entonces, y para salvar el error, Lali le aclaró: "Mi mamá es productora pero no es mi productora total. Yo tengo un equipo de productores. Y yo soy mi propia productora, armamos todo. Es lo que más me divierte".