La Princesita Karina cantó como Shakira y contó que le hizo "un descuentito" a Messi

Karina la Princesita Tejeda brindó, por primera vez en mucho tiempo, una extensa entrevista en la que dio detalles de los comienzos de su carrera, su dura infancia y adolescencia y hasta contó cómo se enamoró de Sergio Kun Agüero

La cantante tuvo el profundo mano a mano con Matías Martin en "Línea de Tiempo", programa de Telefe, que se emite en Rosario los sábados a la noche por Canal 5.

Recordó el casamiento de Lionel Messi. "Me contrataron porque era más barata que Shakira", dijo entre risas para recordar que la colombiana es una de sus artistas preferidas a las que imitaba en karaoke. "Les hice un descuentito, en realidad cobraron los músicos y los gastos, yo obviamente no". En ese momento entonó un tema de Shakira.

"El Kun me conquistó con atención, me cuidó y yo no estaba acostumbrada, me prestó atención y me ayudó mucho con consejos", contó sobre el Kun.

La artista tropical sorprendió a todos sus fanáticos al emocionarse hasta las lágrimas al recordar su complicada historia de vida. Es que Karina, además de sufrir bullying durante su preadolescencia, vivió una infancia marcada por la violencia y los conflictos familiares entre sus padres.

"Cuando fui madre aprendí muchas cosas de mamá que no las entendía de chica. Me preguntaba ¿por qué permite? ¿por qué?", comenzó diciendo la joven cantante en diálogo con el periodista.

Y confesó: "Viví muchas situaciones de violencia que por respeto a mi papá no las quiero hablar. Todos nos equivocamos". Entonces, ella recordó quienes la apoyaron en aquel momento.

"A los 8 años no sé por qué razón nos mandaron a vivir con nuestros abuelos unos días. Era extraño y ellos nos mandaban a una escuelita para niños cristianos, para aceptar a Jesús en nuestro corazón", explicó al respecto.

La mamá de Sol, fruto de su ex relación con El Polaco descubrió otro tristísimo momento se vida: el fallecimiento de su abuelo. "Se fue hace muy poquito, el 1º de junio", indicó.

Y completó: "Con él aprendí a valorar el tiempo. Él estaba internado y dije 'mañana voy', porque ese día tenía muchas cosas para hacer que podría haber dejado de lado. No fui y esa noche me dijeron 'ya se fue' y me arrepiento, me arrepiento...".

Además, la intérprete de muchísimos éxitos bailanteros como Sinvergüenza, Corazón mentiroso y Con la misma moneda recordó la fuerte discriminación que vivió en su preadolescencia.

"Te queda el miedo al rechazo y sufrís más que el resto de las personas porque ya conocés lo doloroso que es. Yo tenía 12 años cuando empezó, me cambiaba de colegio y me volvía a pasar lo mismo", reconoció la joven cantante, quien cursó su primaria en la Escuela 15 de Olivos.

Entonces, la rubia explicó los motivos del bullying que sufría de chica. "Estaba muy de moda insultar y fumar en la esquina y por ahí como yo no lo hacía era cheta, tonta", afirmó.

"Me pasaron cosas muy feas, muy crueles. Recuerdo llegar al colegio con miedo y quedarme minutos con la mano en el picaporte hasta que me animaba a entrar y cuando llegaba (al aula) me ponían las mochilas en el lugar vacío y decían 'está ocupado, sentate en otro lado' y yo tenía que ir solita a pedirme una mesa en otro salón", ​cerró compungida.